«الإمارات للتنمية»: ضمانات مالية لعملاء مصرف عجمان من الشركات الصغيرة

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

وقع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف توفير برنامج لضمان التسهيلات المالية والتمويل المشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأوضح بيان صادر أمس، أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية، ضمانات مالية وبرنامج تمويل مشترك لعملاء مصرف عجمان من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيقدّم مصرف عجمان تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمان أو بتمويل مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

كما يهدف هذا التعاون إلى دعم سكان دولة الإمارات الراغبين في الحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة، وذلك عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمان أو بتمويل مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويشكل برنامج الضمان الائتماني والتمويل المشترك منصة قوية لمصرف الإمارات للتنمية ومصرف عجمان على حد سواء، حيث يسهم في زيادة التسهيلات المالية الممنوحة لفئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بالدرجة الأولى على القطاعات الصناعية الحيوية، منها مجالات التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

وتم توقيع الاتفاقية في المبنى الرئيس لمصرف عجمان بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين، مُمثلين بكل من الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان محمد أميري، والرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي.

وقال أميري: «نسعى من خلال تلك الاتفاقية إلى أن نوفر لشركات الأعمال خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، فرص الاستفادة من مزايا منتجاتنا وخدماتنا المالية الفريدة، الأمر الذي سيسهم بدوره في تعزيز تنمية الاقتصاد المحلي».

من جهته، قال النقبي، إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب اقتصاد الدولة، لذا سيساعد وصولها المتزايد إلى التمويل على تطوير أعمالهم وتنميتها، وسيعزز مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات».

وأكد أن «مصرف الإمارات للتنمية يلتزم بسد الفجوة التمويلية التي تعانيها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الرئيسة».

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