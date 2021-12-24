«أبوظبي الأول» يعتمد أسبوع العمل من الإثنين إلى الجمعة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، سيقوم بنك أبوظبي الأول باعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي في جميع أنشطته في دولة الإمارات، لتصبح مواعيد العمل من الإثنين إلى الجمعة، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع يومَي السبت والأحد، وذلك دعماً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة وسعيها الدائم إلى مواءمة الاقتصاد المحلي مع الأسواق العالمية وتعزيز فرص النمو على المدى الطويل.

وتستقبل فروع بنك أبوظبي الأول العملاء ستة أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى السبت، وتغلق أيام الأحد، في حين ستعمل مكاتب البنك خمسة أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على دعم بنك أبوظبي الأول الكامل لهذا القرار، ويقوم بالعمل على تعديل أنشطته وفقاً لذلك، إدراكاً منه بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز انسيابية الشراكات المالية والتجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والعالم، بالتزامن مع تسهيل العلاقات الدولية وتوطيدها، فضلاً عن الفرص والمزايا التي سيستفيد منها كل من الأفراد والشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها.

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