«HSBC» يطرح «القرض الرقمي» لتسهيل تمويل الشركات في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد بنك HSBC بأن أحدث الابتكارات الرقمية للبنك في مجال حلول التمويل التجاري تعمل على تقليص الوقت الذي يستغرقه العملاء من الشركات في الإمارات للحصول على القروض التجارية لتمويل رأس المال التشغيلي.

وقال رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، سونيل فيتيل: «يعمل حلنا الجديد (القرض الرقمي) لتمويل رأس المال التشغيلي التجاري على تقليل وقت تنفيذ الإجراءات بشكل كبير، ما يساعد العملاء على الوصول إلى رأس المال التشغيلي بشكل أسرع، وكذلك مساعدتهم على زيادة معاملاتهم التجارية وتنمية أعمالهم».

وأضاف: «تستغرق إجراءات الأنظمة اليدوية ما يصل إلى 48 ساعة للتحقق من بيانات القروض والمدفوعات اللازمة لتحرير رأس المال. وأن حل رأس المال التشغيلي التجاري الذي نقدمه يتيح للعملاء إمكانية إرسال البيانات مباشرة، من خلال منصات (HSBCnet أو HSBC Connect) وإتمام الإجراءات بطريقة رقمية في غضون دقائق، ما يجعل المعاملات أسرع وأبسط وأكثر أماناً».

وتابع فيتيل: «يعتبر حل رأس المال التشغيلي التجاري أداة رقمية بسيطة وموثوقة، تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى رأس المال بشكل أسرع وتحسين توقعاتهم للتدفقات النقدية. ونحن فخورون بإطلاق هذه التكنولوجيا التجارية عالمياً هنا في دولة الإمارات أولاً، التي تعتبر مركزاً للابتكار والرقمنة، لاسيما في مجال التجارة الدولية».

يشار إلى أنه قد تم إطلاق رأس المال التشغيلي التجاري أولاً في الإمارات، تلتها سنغافورة بعد ذلك. وسيحصل العملاء في هونغ كونغ والمملكة المتحدة على إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا في عام 2022، تلتها أسواق إضافية.

ويستخدم حل رأس المال التشغيلي التجارية، التكنولوجيا لتحسين الكفاءة في تنفيذ المعاملات التجارية وتخفيف التقلبات، كما يعمل بشكل مباشر على معاجلة المخاوف المتعلقة باضطرابات شبكات التوريد التي احتلت مكانة عالية في قائمة المخاطر المحتملة التي تم الكشف عنها في استبيان تقرير المستكشف الأخير الذي أجراه HSBC للأعمال التجارية الدولية.

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