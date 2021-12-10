تطوير منتجات مبتكرة لتعزيز القيادة الذاتية وتقنيات "ميتافيرس" في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، و"روبوريس"، وهي أول بطولة سباقات عالمية للسيارات ذاتية القيادة كاملة الحجم والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع الابتكار في قطاع النقل، وتعزيز الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي وتطوير الرياضات الإلكترونية في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الأطراف الثلاثة لبحث سبل تطوير منتجات مبتكرة تعتمد على تقنيات القيادة الذاتية، والبنية التحتية لتقنيات ميتافيرس الخاصة بروبوريس لتسهيل وتسريع اعتماد تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة على نطاق أوسع، مع التركيز على ناحية الاستدامة. وستدرس "روبوريس" إمكانية تأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي، كما ستنظر في إمكانية تنظيم المواسم القادمة لسلسلة سباقات السيارات ذاتية القيادة من أبوظبي وعلى أرضها، بالإضافة إلى التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار و"مبادلة" في تطوير تقنيات "ميتافيرس" الرقمية الخاصة بـ"روبوريس"، واختبار ومحاكاة أنظمة القيادة الذاتية في مراكز متخصصة في أبوظبي.

ويعد كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، و"مبادلة" و"روبوريس" من أبرز الأسماء الرائدة والنشطة في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار كأولوية مهمة وركيزة أساسية للصناعات المستقبلية. وسيستفيد المشروع من البنية التحتية المتقدمة في أبوظبي والتي تعد من الأفضل حول العالم، بالإضافة إلى الأصول الاستراتيجية المملوكة من قبل شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، مما يوفر الوصول إلى حلبة مرسى ياس ومرافقها، بالإضافة إلى (Twofour54) كوجهة للبنية التحتية والمساحات المكتبية وقدرات إنتاج المحتوى والتكنولوجيا.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، ورئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، محمد الظاهري، ورئيس المنافسة لدى "روبوريس"، تشيب بانكوو.

وقال بدر سليم سلطان العلماء: "بصفتنا شركة استثمارية تحرص دائماً على مواكبة متغيرات المستقبل، فإننا ننشط في ريادة مجالات الابتكار ونسعى إلى المساهمة بشكل فاعل في تشكيل صناعات المستقبل. ومن خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية، نهدف إلى استقدام تكنولوجيا القيادة الذاتية لدولة الإمارات، ومواصلة تطوير تقنيات واستخدامات أنظمة القيادة الذاتية وعالم ميتافيرس الافتراضي الرقمي، لوضع الأسس لقطاع جديد وواعد في أبوظبي بما يتماشى مع جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارات ".

من جهته، قال مدير قطاع الاستثمارات لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، ماركوس توماس: "(روبوريس) هي منصة تقنية متطورة تشمل العديد من المجالات التي تركز عليها جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الرامية إلى تعزيز الابتكار. وتوفر سلسلة سباقات روبوريس للسيارات الذاتية القيادة مساحة اختبار ممتازة لأنظمة القيادة الذاتية الأكثر تقدماً، مما يحفز المزيد من الابتكار في القطاع بأسره وليس على صعيد شركة واحدة فحسب. ويتماشى ذلك مع نهج أبوظبي للابتكار وتطلعات الإمارة في مجال التكنولوجيا. ومن خلال الجمع بين منصة الوسائط الإعلامية المبتكرة والتفاعلية مع تقنيات المحاكاة المتقدمة في عالم ميتافيرس الرقمي، يمكن تطوير أجندة قطاع الألعاب في أبوظبي عبر بناء منصة تجذب الجمهور العالمي ومصنعي المعدات الأصلية للسيارات على حدٍ سواء إلى العاصمة الإماراتية. ونتطلع قدماً إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في أبوظبي".

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