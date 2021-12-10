أحمد بن سعيد يكرّم الفائزين بجوائز «محمد بن راشد للأعمال» و«الابتكار» و«خدمة المتعاملين»

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الفائزين بجوائز الدورة الـ11 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، التي تنظمها غرفة دبي، والدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، والدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي».

وحضر الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حشدٌ من كبار المسؤولين ومديري المؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة غرفة دبي، وممثلو مجموعات ومجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة، إضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلاميين.

وشملت قائمة الفائزين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال كلاً من: الشركة العربية للسيارات، وهايبرماركت اللولو-فرع القصيص، وأسواق للتجزئة عن فئة التجارة. وفازت في فئة الصناعة كل من: شركة الخليج للسحب، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومصانع المطاط الخليجية، و«يونيليفر» - مصنع ليبتون جبل علي، إضافة إلى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من مملكة البحرين، و«جندال شديد» للحديد والصلب من سلطنة عمان.

وحاز كل من مستشفى زليخة، والقرية العالمية - دبي، و«ترانسجارد» لخدمات إدارة النقد، جوائز فئة الخدمات.

وفي فئة البناء والتشييد، فازت كل من «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، و«أليك» للهندسة والمقاولات بجائزة هذه الفئة. أما في فئة النقل والدعم اللوجستي، ففازت شركة النجم الثلاثي للنقليات (تراي ستار ترانسبورت) بالجائزة.

وسعياً منها إلى تشجيع الشركات على التميز والارتقاء بأدائها إلى مستويات أعلى، كرّمت الغرفة الشركة صاحبة الأداء المتميز في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وحصل مستشفى زليخة على جائزة أفضل أداء في التميز.

أما قائمة الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، فحصلت «هووي تك» - فرع دبي، و«ترانسجارد» لخدمات إدارة النقد على جوائز فئة الخدمات.

أما فئة البناء والتشييد، ففازت بها «أليك» للهندسة والمقاولات.

وحصلت الشركة العربية للسيارات على جائزة فئة التجارة. وفي فئة الصناعة، فازت كل من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من مملكة البحرين، و«جندال شديد» للحديد والصلب من سلطنة عمان بجائزة هذه الفئة.

وحصلت «هووي تيك» - فرع دبي، على جائزة أفضل أداء في الابتكار في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، نتيجة جهودها المبتكرة في قطاع الخدمات.

أما قائمة الفائزين بالدورة الأولى لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين، فحصدت «دي بي ورلد الإمارات» جائزة فئة النقل والدعم اللوجيستي، أما في فئة الخدمات ففازت كل من «اتصالات- منافذ بيع التجزئة» و«ترانسجارد» لخدمات إدارة النقد بالجائزة. وفاز بنك الرياض، والأنصاري للصرافة، بجائزة فئة الخدمات المالية. أما في فئة التجارة، ففازت كل من الشركة العربية للسيارات، ومجموعة «أباريل»، و«هايبر ماركت اللولو-القصيص» بالجائزة. وفازت «بركات كواليتي بلاس» بجائزة فئة الصناعة.

وحصل بنك الرياض من المملكة العربية السعودية على جائزة أفضل أداء في التميز في خدمة المتعاملين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين.

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