«تعزيز» و«ريلاينس» تُطلقان مشروعاً مشتركاً لإنتاج مواد كيميائية في الرويس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة «تعزيز» وشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة» الهندية اتفاقهما على إطلاق (تعزيز إي دي سي آند بي في سي) كمشروع مشترك عالمي المستوى لإنتاج المواد الكيميائية ضمن منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية في الرويس.

وأوضح بيان صادر اليوم، أن المشروع الجديد يهدف إلى بناء وتشغيل مصنع عالمي لإنتاج «الكلور القلوي» و«ثاني كلوريد الإيثيلين» و«كلوريد البولي فينيل» للمرة الأولى في دولة الإمارات باستثمارات تزيد على 7.3 مليارات درهم.

وسيسهم المشروع المشترك في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وإنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة، إضافة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد الكيميائية.

وتمثل منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية، إحدى المناطق الثلاث التي تتألف منها منظومة «تعزيز» الصناعية المتكاملة، المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«القابضة» (ADQ) الذي أسسه الطرفان لدعم نمو مجمع الرويس الصناعي وقطاعات الكيماويات والصناعات المتقدمة في إمارة أبوظبي بهدف تحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات في الرويس، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.

وشهد مراسم توقيع اتفاقية المشروع الجديد، التي أقيمت افتراضياً، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها؛ الدكتور سلطان الجابر، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة، موكيش أمباني.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة»تعزيز«، خليفة المهيري، ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال بشركة»ريلاينس للصناعات المحدودة«، كمال نانافاتي، وتخضع الاتفاقية للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وقال الجابر، إن»دولة الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات قوية تشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على ترسيخ أواصر التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار«.

وأضاف أن»هذه الشراكة الاستراتيجية مع (ريلاينس)، تستفيد من العلاقات الثنائية المتطورة ذات الجذور التاريخية بين الدولتين، كما أنها تؤكد جدوى الفرص والعروض الجاذبة التي توفرها (تعزيز) فيما نمضي قدماً لتطوير منظومة صناعية عالمية متطورة".



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