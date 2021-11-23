العوضي: الوقت الراهن هو الأفضل للاستثمار في القطاع الصناعي الإماراتي

المصدر: دبي ■ وام

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، المهندس ساعد محمد العوضي، أن الوقت الراهن هو الأفضل للاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بفضل توافر العديد من الفرص المجزية للمستثمرين.

وأضاف خلال كلمته في مستهل أعمال الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات، يشهد تطورات إيجابية عدة جعلته مستعداً للمستقبل، خصوصاً بما يتعلق بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، انطلاقاً من كون الصناعة حجر الزاوية في أي خطط للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، لمساهمتها الكبيرة في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن دبي دمجت، في مطلع العام الجاري، قطاعي الصناعة والصادرات، إيماناً بأهمية الصناعة في زيادة الصادرات.

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