مجموعة «أسا أبلوي» السويدية تختار دبي لإطلاق أعمالها في المنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وضعت مجموعة «أسا أبلوي» السويدية المتخصصة في مجال تقنيات التحكم بالأنظمة الإلكترونية للبوابات، حجر الأساس لأولى منشآتها في مجمع الصناعات الوطنية في دبي.

وأوضح بيان صادر أمس، أن المنشأة الجديدة، التي ستكون المقر الرئيس للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، تمتد على مساحة 24 ألف متر مربع، وتضم مصنعاً بمساحة 6000 متر مربع، ومستودعاً مساحته 2000 متر مربع، إضافة إلى صالة عرض مساحتها 800 متر مربع، تعرض مجموعة شاملة من منتجات الشركة المتقدمة.

وقال مدير مجمع الصناعات الوطنية، عبدالله الجسمي: «نلتزم على الدوام بتطوير وتحسين القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الابتكار، ورفع المرونة والقدرة التنافسية للاقتصاد، ونحن على ثقة بأن المنشأة الجديدة لمجموعة (أسا أبلوي) ستعزز هدفنا في مجمع الصناعات الوطنية، والدولة ككل، في رفع قدرات التصنيع المحلية».

من جهته، قال رئيس حلول الافتتاح بالشرق الأوسط والهند وإفريقيا في «أسا أبلوي»، ماورو فيليس، إن «تأسيس المنشأة الجديدة لـ(أسا أبلوي)، ينسجم مع أهدافنا التجارية، كما يواكب المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويخدم أهداف مجمع الصناعات الوطنية، ويتوقع الانتهاء من بناء هذه المنشأة في يونيو 2022».

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