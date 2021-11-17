الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الأمان الشخصي لعام 2021

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتلت دولة الإمارات صدارة مؤشر «القانون والنظام العام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب»البحثية الدولية، والذي يستند إلى استطلاعات شاملة لمواطنين من جميع أنحاء العالم، حيث تبوأت صدارة الترتيب العالمي في مؤشر الأمن الشخصي، إلى جانب أنها احتلت المركز الثاني على مستوى العالم في الترتيب العام للمؤشر، الذي يقيس وفقاً لمعايير محددة، عدداً من الجوانب التي تتضمن الشعور العام بالأمن والسلامة الشخصية، وكفاءة الأجهزة والإجراءات الأمنية واستجابتها للحالات المختلفة،إلى جانب معايير أخرى تشمل ثقة الناس في أجهزة الشرطة والأمن المحلية.



وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صُنفت في المرتبة السادسة في مؤشر القانون والنظام العام بين

المناطق العشر التي حددها التقرير، فإن النقاط المرتفعة التي سجلتها دولة الإمارات في المعايير المختلفة للمؤشر، مكنتها من

احتلال صدارة الترتيب ضمن عنصر الأمن والسلامة الشخصية بتحقيقها نسبة بلغت 95%، والمرتبة الثانية على المؤشر العام بـ 93 نقطة خلف النرويج التي تبوأت المرتبة الأولى بتسجيلها 94 نقطة في الترتيب العام، والتي جاءت ثانية خلف الإمارات في مكون الأمن والسلامة الشخصية بـ 93%، وهيالدولة العربية والأوسطية الوحيدة التي شملتها المراكز الـ 15 الأولى ضمن التقرير.

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