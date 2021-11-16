محمد بن زايد: «معرض دبي للطيران» منصّة عالمية مهمة لقطاع الطيران ومستقبله

المصدر: دبي ■ وام

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، «معرض دبي للطيران 2021» في دورته الـ17، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 من نوفمبر الجاري.

وقال سموّه في تغريدة على موقع التدوين: «تويتر»: «زرت اليوم (معرض دبي للطيران 2021).. واطلعت على أحدث التقنيات المعروضة في مجال صناعة الطيران.. المعرض يعزّز سنوياً دوره الرائد كونه منصّة عالمية حيوية ومهمة لقطاع الطيران ومستقبله».

وتجوّل سموّه في الأجنحة المختلفة للمعرض، واطّلع على أحدث التقنيات المعروضة في مجال صناعة الطيران بكل أنواعه، وتبادل سموّه أطراف الحديث مع المشاركين حول أهم التطوّرات الجديدة وأبرزها في هذا المجال، متمنياً سموّه للجميع التوفيق والنجاح في مشاركاتهم. كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف.وبحث سموّه والوزير الروسي، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، وسُبل استثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك، خصوصاً في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعات المتقدمة بمختلف أنواعها، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

رافق سموّه خلال الزيارة واللقاء: سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «مطارات أبوظبي»، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news