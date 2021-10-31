"الإمارات للصناعات الغذائية" تعتزم طرح جزء من أسهمها في "أبوظبي المالي"

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة الإمارات للصناعات الغذائية، والمملوكة من "الوطنية القابضة"، عن عزمها طرح جزئي لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف توسيع عملياتها الرامية إلى دعم برنامج دولة الإمارات للأمن الغذائي والزراعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، وصفي كاسو: "وضعنا خطة خمسية طموحة لتحقيق معدلات نمو متسارعة من خلال توسيع النطاق الإنتاجي في المجموعة والاستثمار في مجال تطوير هذه الصناعة، ومن الطبيعي في هذه الحالة اللجوء إلى أسواق المال الإماراتية لدعم خطتنا في التنمية وترسيخ مكانتنا كشريك أساسي في تنفيذ خطة الأمن الغذائي في الإمارات".

وتدير شركة الإمارات للصناعات الغذائية، من مقرها في أبوظبي، عمليات تصنيع وتوريد الأعلاف الحيوانية وإنتاج وتوريد الألبان الطازجة من خلال مزارعها لتربية الأبقار.

وتلتزم الشركة بتطوير مبادرات استدامة الغذاء من خلال التشجيع على تنويع الأغذية وتعزيز الإنتاج باستخدام أحدث المعايير التقنية، إلى جانب نشاطها الرائد في قطاع تعزيز الثروة الحيوانية للدولة من خلال امتلاكها لاثنين من كبرى مزارع تربية الأبقار.

وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مصنع ضخم لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان في مدينة العين، والذي سيتم تشغيله من قبل مصنع الوطنية للألبان التابعة لها في الربع الأول من 2022.



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