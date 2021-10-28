«دي إتش إل» تُطلق مركز ابتكار متنقلاً في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «دي إتش إل»، المزود الدولي للخدمات اللوجستية، مركز الابتكار المتنقل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي، بمساحة 450 متراً مربعاً في منطقة الخدمات اللوجستية بـ«دبي الجنوب».

وأفادت الشركة، في بيان، بأن المركز الجديد يمتاز بإمكانية تجميعه وفكه بسهولة، ليكون جاهزاً للانتقال إلى الموقع التالي، مشيرة إلى أن المركز يشكل منصة تعاونية للعملاء والشركاء وغيرهم من رواد الفكر للتصدي للتحديات اللوجستية المعقدة، والتعرف إلى أحدث التوجهات في قطاع الخدمات اللوجستية، إضافة إلى التواصل مع مبتكري القطاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية رئيس حلول العملاء والابتكار لدى «دي إتش إل»، كاتيا بوش، إن «منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تُعد إحدى أكثر المناطق الحيوية التي نركز عليها في العالم، ونحن فخورون بترسيخ نهجنا القائم على الابتكار في (دبي الجنوب) التي تُعدّ المحطة الأولى المثالية في المنطقة».

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