إطلاق «رحلة المستثمر» في أبوظبي عبر منصة «تم» بأدوات جديدة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة أبوظبي الرقمية، في «جيتكس غلوبال 2021»، الذي اختتمت فعالياته أول من أمس، «رحلة المستثمر» عبر منظومة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، التي تعد نافذة رقمية جديدة لتلبية جميع متطلبات المستثمرين لممارسة النشاط الاقتصادي في أبوظبي، بدءاً من مرحلة استكشاف الفرص الاستثمارية، وانتهاءً ببدء ممارسة النشاط.

وتعتبر «رحلة المستثمر» نتاج تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وتتضمن أدوات جديدة لتوجيه المستثمرين الجدد بشكل أفضل، لتتيح التقدم بطلب للحصول على اسم تجاري ورخصة تجارية عبر الإنترنت خلال ست دقائق.

مشروع استراتيجي

وقال رئيس «اقتصادية أبوظبي»، محمد علي الشرفاء، إن تدشين «رحلة المستثمر» يعد بداية لمشروع استراتيجي مهم يهدف إلى الانتقال بمنظومة خدمات تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي إلى خدمات رقمية ذكية متكاملة تحاكي المستثمرين كافة، من خلال تبسيط العمليات والمتطلبات، وتقديمها إلكترونياً بشكل متكامل، ما يترجم توجهات حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

أدوات توجيه

من جانبه، قال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «رحلة المستثمر» تتميز باحتوائها على أدوات جديدة لتوجيه المستثمرين الجدد بشكل أفضل، من أهمها أداة «البحث عن الرخص» التي توجه المستثمرين من خلال استبيان ذكي، ومساعدتهم على تحديد الشكل القانوني، ونوع الترخيص المناسبين، كما تتيح لهم فرصة استعراض المعلومات والبيانات المطلوبة قبل البدء بممارسة النشاط، وذلك من خلال استخدام أداة «محاكاة بدء الأعمال». وأضاف: «تتيح (رحلة المستثمر)، للمستثمرين، التقدم بطلب للحصول على اسم تجاري، ورخصة تجارية عبر الإنترنت في غضون ست دقائق، إضافة الى تحديد موقع بدء الأعمال، عبر نافذة تحميل عقد موثق، بما يوفر ميزة إعداد العقود مثل عقد تأسيس الشركة، أو عقد وكيل الخدمات لكل أنواع التراخيص المعمول بها، وتوقيعها جميعاً عبر الإنترنت».

حساب مصرفي

في السياق نفسه، ذكر المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سامح القبيسي، أن من مميزات «رحلة المستثمر» أنها تمكن من فتح حساب مصرفي في بنك المشرق، من خلال توفير كل بيانات الترخيص والبيانات الشخصية للمستثمر بشكل مسبق.

وأضاف: «نتطلع إلى الشراكة مع مزيد من البنوك والمصارف والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز دور (رحلة المستثمر)، بإضافة مزيد من الخدمات الحكومية، مثل: الاستعلام عن قائمة العمالة المسموح بها، وإصدار تصاريح العمل، كما توفر (رحلة المستثمر) فرصة كبيرة للمستثمرين لمشاركة مقترحاتهم لتطوير وتحسين الخدمات، بما يلبي تطلعاتهم وطموحهم واحتياجاتهم داخل الدولة أو خارجها.

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