هوية الإمارات الإعلامية الـ 11 عالمياً بقيمة 2.74 تريليون درهم

المصدر: أبوظبي ■ وام

احتلت الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في تقرير تصنيف قوة العلامة التجارية للهويات الإعلامية للدول لعام 2021 الصادر عن مؤسسة «براند فايننس» العالمية، بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز جديدة عن تصنيفها في المؤشر نفسه العام الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 11% في القيمة الاقتصادية لهوية الإمارات الإعلامية، التي بلغت 749 مليار دولار (2.748 تريليون درهم)، مقارنة بـ672 مليار دولار (2.46 تريليون درهم) في العام الماضي.

وتقدمت الإمارات في المؤشر على دول عريقة في تصنيف أقوى الهويات الإعلامية على مستوى العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكانت الدولة غير الغربية الوحيدة التي وصلت إلى المراكز الأولى في القائمة، إلى جانب سنغافورة التي حلت في المركز الرابع ضمن المؤشر، ما يعكس تحولاً نوعياً غيّر سيطرة عدد من الدول على المراكز الأولى في التصنيف العالمي.

مكانة الدولة

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، إن ارتفاع القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية الإماراتية، من المرتبة 18 في العام الماضي إلى المرتبة 17 خلال العام الجاري، يشكل مؤشراً واضحاً على مكانة دولة الإمارات وسمعتها العالمية الرائدة، وتنافسيتها العالية في مختلف المجالات.

وأضاف: «لا شك أن تحقيق نمو بنسبة 11% في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية لدولة الإمارات، التي وصلت حالياً إلى 2.748 تريليون درهم، يعتبر إنجازاً جديداً ونوعياً في (عام الخمسين) لدولة الإمارات، التي نجحت في فترة زمنية قصيرة من عمر الأمم في أن ترسخ اسمها وهويتها العالمية كدولة متقدمة ورائدة في العديد من المؤشرات العالمية، وقصة نجاح استثنائية تروى لكل الأجيال».

النموذج الإماراتي

وأشار القرقاوي إلى أن صعود الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات من المركز الـ14 إلى المركز الـ11 في مؤشر «براند فايننس» لأقوى الهويات الإعلامية للدول لعام 2021، الذي يستطلع آراء عشرات آلاف المشاركين من 100 دولة حول العالم، تأكيد جديد على تميّز النموذج الإماراتي في التخطيط الاستراتيجي والتنمية وتصميم المستقبل، والاتصال الإعلامي المفتوح والشفاف والتفاعلي مع الجمهور حول العالم، لتقديم قصص نجاح ملهمة من على أرض الدولة.

وأكد أن تقدم دولة الإمارات ثلاثة مراكز عن العام الماضي، مؤشر عملي على المراكز الريادية التي حققتها الدولة وهويتها الإعلامية المرئية في مختلف مؤشرات التميز والتنافسية والابتكار والريادة، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لقيام اتحادها، واستشرافاً لمرحلة جديدة من الإنجاز والإبداع خلال الـ50 عاماً المقبلة.

القوى الناعمة

وقاست «براند فايننس» قوة أداء الهويات الإعلامية المرئية من خلال مجموعة معايير تقييم للاستثمار في العلامة الإعلامية، وقيمتها، وأدائها.

وتضم منهجية تقييم قوة الهويات الإعلامية المرئية نتائج المؤشر العالمي للقوى الناعمة، الذي يعد من أشمل الدراسات البحثية العالمية المتخصصة في تقييم الانطباعات عن الهوية الإعلامية باستطلاعه آراء أكثر من 75 ألف شخص في أكثر من 100 دولة.

وقال العضو المنتدب لدى «براند فايننس الشرق الأوسط»، أندرو تشابل، إن «دولة الإمارات تحقق أداءً متفوقاً من حيث قوة أداء هويتها الإعلامية المرئية عالمياً، وهي تغيّر الهيمنة الغربية القائمة في هذا التصنيف، كما تواصل الإمارات، التي تحتفل باليوبيل الذهبي لقيام اتحادها، تعريف العالم بإنجازاتها النوعية من خلال مبادرات متميزة، مثل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، واستضافة 192 دولة في بوابة المنطقة عبر فعالية (إكسبو 2020)».

التعامل مع الجائحة

وفي الوقت نفسه، خرجت اقتصادات عالمية، مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان، وفرنسا، من قائمة الـ10 الأوائل في تصنيف الهوية الإعلامية للدولة، نظراً لآراء الجمهور بخصوص تعاملها مع جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها.

وتراجعت المملكة المتحدة من المرتبة الثانية إلى المرتبة الـ16، بعد أن حققت 77.4 نقطة من 100، فيما تراجعت فرنسا من المركز التاسع إلى المركز الـ18، محققة 75.4 نقطة من 100، بعد تقييم عالمي عادي، وتقييم محلي أدنى، ضمن المؤشر العالمي للقوة الناعمة لطريقة تعاملها مع الوباء العالمي.

أما اليابان فتراجعت من المركز السابع إلى المركز الـ17 بمجموع 76.7 نقطة، للأسباب نفسها، نتيجة تعاملها محلياً مع الجائحة، علماً بأن الانطباعات المسجلة عالمياً منحتها أحد أعلى الأرقام في المؤشر العالمي للقوة الناعمة.

وتراجعت الولايات المتحدة من المركز الرابع إلى المركز الـ19 بمجموع 75.1 نقطة من 100، نتيجة تقييمات متدنية محلياً ودولياً.

تعويض

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«براند فايننس»، ديفيد هاي: «سيكون من المهم للاقتصادات الأكبر في العالم أن تركز على تعويض النقاط التي خسرتها في قوة علامات هوياتها الإعلامية، من أجل حماية القيمة المادية التقديرية لتلك العلامات».

نجاح إعلامي يواكب مسيرة التنمية المستدامة

يشكل الصعود المستمر لأداء الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات مؤشراً على نجاح استراتيجيتها الوطنية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، ما يعزز موقع هويتها الإعلامية في الصدارة في مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الانطباعات العالمية التي رصدها تقرير«براند فايننس» عن كفاءة دولة الإمارات في التعليم والعلوم قد وضعتها في موقع متقدم. وشكل نجاح مهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» عاملاً أساسياً في هذا المجال.

كما تميزت دولة الإمارات على المستوى العالمي لأدائها المتميز، وسرعة استجابتها محلياً وعالمياً لأزمة «كوفيد-19» العالمية.

وسجلت الدولة نقاطاً عالية في معايير التأثير على الساحة العالمية والأعمال والتجارة، التي ستدعمها استضافة الدولة 192 بلداً على أرض «إكسبو 2020 دبي».

سويسرا الأولى عالمياً

تصدرت سويسرا عالمياً، بواقع 83.3 نقطة من أصل 100 نقطة، مؤشر قوة الهويات الإعلامية للدول، لتحافظ على ثبات نقاطها، فيما تراجعت بعض الدول التي كانت تسبقها العام الماضي، وهو ما منحها المركز الأول في المؤشر، خصوصاً بعد أن شهدت، بحسب أبحاث «براند فايننس»، ارتفاعاً في إيجابية الانطباعات الخارجية عنها من حيث تعاملها مع جائحة «كوفيد-19»، حيث طبّقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإلزامية والاختيارية خلال الجائحة للسيطرة على انتشار الفيروس.

جاهزية عالية

أبدت دولة الإمارات وحكومتها مرونة وكفاءة وجاهزية عالية في الاستجابة السريعة للتغيرات الطارئة التي فرضتها الجائحة على أنماط العمل والتعلم، ومكّنتها بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة من الانتقال السريع إلى الحلول الرقمية، التي سهّلت العمل والتعلّم عن بُعد، وضمنت استمراريتهما دون انقطاع.

• الإمارات زادت القيمة الاقتصادية لهويتها الإعلامية بنسبة 11%.. وكسرت احتكار الدول الغربية للقائمة.

• صعود الهوية الإعلامية للإمارات من المركز الـ14 إلى المرتبة الـ11 لأقوى الهويات الإعلامية للدول لعام 2021.

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