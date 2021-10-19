استشراف استراتيجي ضمن 15 خدمة ودورية ذكية لشرطة دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تفقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، منصة شرطة دبي في أسبوع جيتكس 2021، يرافقه المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، والنائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى حميدان، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الفريق محمد أحمد المري، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي.

وتعرض المنصة في اليوم الأول من «أسبوع معرض جيتكس للتقنية»، أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد أفراد المجتمع، وأن تكون «دبي المدينة الآمنة»، إلى جانب عرض الخدمات الذكية النوعية الأخرى. كما دشن المري برنامج الاستشراف الاستراتيجي، ولعبة المحاكاة، ضمن 15 خدمة ودورية ذكية تعرضها شرطة دبي في منصتها، مؤكداً أن هذه الخدمات تأتي ضمن مساعيهم الدائمة لدعم مسيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وفق تطلعات الحكومة بالوصول إلى مدينة آمنة مستدامة.

وتعرض القيادة العامة لشرطة دبي على منصتها 15 خدمة، منها برنامج الاستشراف الاستراتيجي الذي يقدمه مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وطوره فريق عمل وطني بالكامل، وهو نظام ذكي للعمليات الاستشرافية، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد وتحليل المعلومات من مواقع عالمية موثوقة، مثل مراكز الأبحاث ومختبرات الابتكار والمواقع الشرطية، وتتم تغذيته بالتوجهات والتحديات في مختلف المجالات من قبل المحللين، ليقدم تصوراً موضوعياً للأحداث بشكل سريع. ويهدف النظام إلى إمداد أصحاب القرار بالتقارير التحليلية والمستجدات العالمية التي تسهم في اتخاذ القرار، ورسم السياسات الأمنية المستقبلية، والإسهام في وضع سيناريوهات أمنية للأحداث والمخاطر. ويتميز البرنامج بإمكانية التدريب أو عمل المحللين فيه عن بعد إن لزم الأمر.

كما يقدم المركز لعبة المحاكاة، وهي إحدى أدوات الاستشراف التي حولتها شرطة دبي إلى تطبيق ذكي، بهدف وضع سيناريوهات تدعم استشراف المستقبل الأمني.

كما عرضت منصة شرطة دبي كاميرات بطاقة الفيديو، ونظام المعثورات والمفقودات، ولعبة مغامرات إكسبو 2020، ولعبة من الجاني، ومركز الشرطة الذكي، ومنصة البحوث والدراسات الرقمية، وجهاز مراقبة معابر المشاة، والاستعلام الذكي، والجهاز الافتراضي للكلاب البوليسية، وخدمة أبحر بأمان، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتطبيق شرطة دبي الذكي، إلى جانب عرض الدورية الفارهة «أستون مارتن فانتاج».

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