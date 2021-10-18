بنك المارية يفتتح مركز الابتكار.. ويعلن عن 50 فائزاً في برنامج المكافآت لتشجيع الادخار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المارية المحلي عن افتتاح مركز الابتكار في مقر البنك الرئيس بأبوظبي، مشيرا إلى أنه تم تصميم المقر بطريقة عصرية منسجمة مع استراتيجية المنصة الرقمية الخاصة بالبنك لتقديم خدمات مصرفية تتلاءم مع طبيعة مجتمع الإمارات المحلي.

وأفاد البنك في بيان بأن، مركز الابتكار الذي تم افتتاحه للمتعاملين، أنجز عددا من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي كان أساسها الاقتراحات والأفكار المستلمة من المتعاملين، التي أثبتت تميزها بشكل كبير، حيث أتت من نبض الجمهور وحاجته لخدمات مصرفية رقمية مبتكرة.

وأوضح أنه على سبيل المثال لا للحصر، الربط بين تطبيق البنك والهوية الرقمية في عملية فتح الحساب بخطوات سهلة بأقل من خمس دقائق دون الحاجة لأي مستندات.

وقال رئيس التخطيط الاستراتيجي في البنك، نعمان عزيز: "يعد مركز الابتكار الجديد، الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يعمل كنواة لتطوير تطبيقنا المصرفي بطريقة تدمج أحدث التقنيات التكنولوجية مع ما يحتاجونه المتعاملين من الأفراد والشركات".

وأضاف: "وضعنا خطة استراتيجية ليرقى ما يقدمه بنك المارية إلى أعلى مستويات إرضاء الجمهور بالإضافة إلى تحقيق أهدافنا لتطوير مجتمع الإمارات المحلي".

يشار إلى أنه، تم إطلاق برنامج مكافآت بنك المارية "DoubleOnUs" الشهر الماضي لتشجيع الادخار والتوفير لدى أفراد المجتمع، حيث تم إنجاز السحب على الفائزين الخميس الماضي من مركز المعرفة الرقمي الكائن في مركز الابتكار في مدينة أبوظبي بحضور ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي رقمياً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لدى البنك، حميد العطار: "إننا فخورون بأننا قد أنجزنا الجزء الأول من برنامج مكافئات المارية الذي يهدف إلى الادخار والذي أعلن عن أسماء 50 فائزاً من مركز المعرفة الرقمي في مركز الابتكار والذي تم بثه عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي مثل (إنستغرام) و(فيس بوك) وغيرها"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن القسم الثاني من برنامج المكافئات الأربعاء المقبل.



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