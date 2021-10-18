32.6 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركيا في 2020

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وتركيا، سجل نمواً بنحو 21% خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 8.9 مليارات دولار (نحو 32.6 مليار درهم)، وذلك مقارنة مع عام 2019، الذي بلغ حجم التبادل التجاري خلاله نحو 7.3 مليارات دولار (26.8 مليار درهم).

وأشارت الوزارة في بيان أمس، إلى أن وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التقى وفداً تجارياً تركياً، على هامش فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير أطره في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأجندات التنموية التي يقودها البلدان، وتحقيق المصالح المشتركة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إذ تم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون.

وأطلع الزيودي، الوفد التركي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات في ظل الإعلان عن «مشاريع الخمسين» وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة.

واستعرض التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في الدولة، لاسيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشروعات والشركات بنسبة 100% في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة.

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