«جيتكس للتقنية 2021» ينطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات الدورة الـ41 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، الذي يستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، ويعتبر أكبر معرض للتقنية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وجنوبي آسيا. ويتضمن الأسبوع فعاليات رئيسة، تشمل: معرض «جيتكس نجوم المستقبل»، «قمة مستقبل بلوك تشين»، فعالية «فينتك سيرج»، مؤتمر التسويق «ماركيتنغ مينيا»، وذلك بهدف إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات العالمية.

ومن المنتظر أن يستضيف «جيتكس نجوم المستقبل» 700 شركة ناشئة من 60 دولة، إضافة إلى شبكة تتكون من 400 من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين، كما سيسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة للتقنيات المالية، وتقنيات «بلوك تشين».

مشاركة عالمية

ويشكل «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي»، الفعالية المشتركة الأكبر في العالم في مجال التكنولوجيا في 2021، لدعم مسيرة التحول الرقمي العالمية، بمشاركة أهم المُبتكرين العالميين في الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، و«بلوك تشين»، والتكنولوجيا المالية.

وتعد الفعالية حلقة وصل بين مناطق الشرق الأوسط، وشمالي إفريقيا، وجنوبي آسيا، ما يوفر لكبار اللاعبين الدوليين في القطاع منصة مثالية للإسهام في صوغ ملامح المستقبل، بمشاركة ما يزيد على 4000 جهة عارضة، يتوافد 35% منها المرة الأولى إلى المنطقة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 140 دولة، وحضور أكثر من 200 وزارة، تمثل أبرز المدن الرقمية العالمية.

وكانت الدورة الـ40 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، اختتمت فعاليتها بنجاح كبير، بمشاركة نحو 1200 من الأجنحة الدولية، والجهات الحكومية، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وكان المعرض أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً على أرض الواقع.

شركات عالمية

وسيستقطب «جيتكس العالمي وعالم الذكاء الاصطناعي» خلال دورة العام 2021، كُبرى الشركات التقنية، بما فيها: «أمازون ويب سيرفيسز»، «مايكروسوفت»، «هواوي»، «ديل تكنولوجيز»، «إريكسون»، «إنتل»، «أفايا»، «هانيويل»، «هيوليت باكارد إنتربرايز»، «ريد هات»، «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، «لينوفو»، «سيسكو».

وستركز هذه الشركات على قطاعات عدة، تشمل المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية والاتصالات.

مشاركات رسمية

إلى ذلك، أعلنت شركات وجهات حكومية عدة، مشاركتها في «جيتكس للتقنية»، لاستعراض مبادراتها وخدماتها الجديدة، ومراحل التحول الرقمي في عمليات تشغيلها، إذ كشفت «ورشة حكومة دبي» أنها ستعرض للجمهور تحت مظلة «دبي الرقمية»، محفظة خدماتها: التطبيق الذكي، ونظام الذكاء المؤسسي، فضلاً عن الحلول الداعمة لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية». كما ستسلط الضوء على «نظام إدارة أسطول المركبات» التابع لها، فضلاً عن «نظام مؤشر قياس سعادة الموظفين».

وفي وقت ستشارك فيه شرطة دبي من خلال 15 تطبيقاً وبرنامجاً، ذكرت «محاكم دبي» أنها ستكشف عن مبادراتها لخدمة مستقبل الحياة الرقمية التي ابتكرتها لخدمة القطاع القضائي والإداري المساند له، وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً، لافتة إلى مشروع «التقاضي الرقمي»، أول مشروع قضائي رقمي متكامل في العالم.

من جهتها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها ستشارك بباقة مشروعات ومبادرات ذكية، مشيرة إلى أن لديها خريطة طريق متكاملة لمستقبل التنقل ذاتي والقيادة، وكذلك خطة شاملة للتحول الرقمي، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

أما حكومة أبوظبي، فأكدت أنها ستستعرض 100 مبادرة رقمية ومشروع مبتكر في التحول الرقمي، من خلال منصة موحدة تضم 31 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، تحت شعار «حكومة المستقبل».

33 خبيراً من 9 دول في النسخة الأولى من «مؤتمر رؤى القادة»

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من «مؤتمر رؤى القادة»، الملتقى الاستثنائي المتخصص بعمليات التحول التكنولوجي على الصعيدين الإقليمي والوطني، التي يستضيفها «جيتكس»، لإعادة رسم ملامح خارطة الطريق التكنولوجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويستمر المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة الأولى من النسخة الـ41 من «جيتكس للتقنية»، بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.

ويركز المؤتمر على خرائط الطريق المحددة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم جلسات مخصصة لكل دولة ومنطقة.

كما يجمع المؤتمر العديد من القادة الحكوميين، بهدف استعراض إنجازاتهم التكنولوجية، وتسليط الضوء على الآفاق التعاونية، والمبادرات، والفرص المتاحة، ومشاركتها مع المجتمع الدولي. وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أهمية «مؤتمر رؤى القادة» في دعم الجهود لتسريع التحول التكنولوجي والرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يسهم في مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المؤتمر يشّكل منصةً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، وبناء فرص التعاون في مختلف المجالات التقنية والاقتصادية.

وسيتناول صنّاع القرار المشاركون: رؤية الإمارات - مشاريع الخمسين، ورؤية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي،

أما رؤية إفريقيا، فستكشف عن الاستراتيجيات والأولويات التكنولوجية الوطنية في كل من مصر، كينيا، نيجيريا، وتونس.

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