«إمباور» تعتزم دخول سوق الشارقة قبل نهاية 2021

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أحمد بن شعفار، إن الشركة تعتزم تنفيذ خطوات توسعية خلال الفترة المقبلة، منها الدخول إلى سوق الشارقة قبل نهاية العام الجاري، عبر الاستعداد لإعلان شراكة استراتيجية لتزويد أحد المشروعات الحكومية بخدمات التبريد.

وأضاف بن شعفار، في تصريحات صحافية، أن الشركة تبحث أيضاً التوسع في أسواق خارجية بدول المنطقة، عبر عمليات استحواذ يتم إجراء مباحثات بشأنها خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن «إمباور» قطعت خطوات كبيرة تهيئةً لعمليات الإدراج في أسواق الأسهم.

وأوضح أن طاقة «إمباور» الإنتاجية ارتفعت من 1.640 مليون طن تبريد، في بداية العام الجاري، إلى 1.853 مليون طن خلال أكتوبر الجاري.

وكشف بن شعفار أن عدد متعاملي «إمباور» ارتفع من 140 ألف متعامل، منذ بداية العام الجاري، إلى 160 ألف متعامل حالياً، بينما ارتفع عدد محطات التبريد من 84 محطة من بداية 2021 إلى 106 محطات حالياً.

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