«الاقتصاد» و«إريكسون» تدعمان اقتصاد المعرفة وتحفيز الابتكار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحثت وزارة الاقتصاد مع مجموعة «إريكسون» العالمية، تطوير أوجه التعاون، لدعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، عبر تعزيز ممكنات اقتصاد المعرفة وقيادة منحى تنموي للابتكار يسهم في تطوير بيئة الأعمال في الدولة إلى مستويات جديدة، ويدعم مشروعات الخمسين، ويسرّع تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2021.

خطة تعاون

واتفق الجانبان على تطوير خطة تعاون مشترك تسهم من خلالها «إريكسون» في دعم وتسريع استراتيجيات وخطط وزارة الاقتصاد في تلك المجالات المستقبلية الطموحة، وتوفير الممكنات والحوافز، وأحدث التقنيات العالمية والحلول المبتكرة التي تخدم أجندات الوزارة في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، فضلاً عن جذب المواهب وتنويع الاستثمار وتنمية أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والبحث والتطوير وقطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، وبما ينسجم مع أهداف ومصالح الطرفين.

جهود متواصلة

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «إريكسون»، بورجي إكهولم، في مقر الوزارة بدبي.

وأكد بن طوق في بيان صادر أمس، أن دولة الإمارات تقود اليوم جهوداً متواصلة مستلهمة من رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، بهدف استكمال وتسريع مراحل التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام يواكب أحدث الاتجاهات المستقبلية في مختلف القطاعات، ويقوم على أسس المعرفة والابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وأضاف أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع أهداف مئوية 2071، تركز على تعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في نمو الاقتصاد، وتمكين التحول الرقمي في قطاع الأعمال واستقطاب المواهب والكفاءات والمشروعات الريادية، إضافة إلى توفير بيئة أعمال منفتحة وجاذبة للاستثمارات النوعية.

آفاق جديدة

من جانبه، قال إكهولم إن مجموعة «إريكسون» لديها شراكة طويلة المدى مع دولة الإمارات، وتعتز بإسهاماتها في دعم جهود الدولة لتطوير بنيتها التكنولوجية، لاسيما عبر شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والحلول الرقمية لقطاعات الأعمال.

خبرة عالمية

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن مجموعة «إريكسون» العالمية لديها خبرة عالمية رائدة في مجالات التحول الرقمي وتقنيات المستقبل، خصوصاً تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، كما تشترك مع خطط وتوجهات دولة الإمارات في العديد من القيم والقواسم المشتركة، التي تعزز آفاق الشراكة معها في تنمية بيئة الأعمال بنظرة مستقبلية، ودعم الجهود الوطنية في هذا الاتجاه.

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