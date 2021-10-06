منصور بن محمد: نموذج دبي في قطاع أمن المنافذ والحدود من الأفضل عالمياً

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن نموذج دبي في قطاع أمن المنافذ والحدود يعد من أفضل النماذج العالمية، وهو ما يؤكد تنافسيتها عبر استراتيجيات اجتماعية واقتصادية طموحة وبما ينسجم مع مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها إمارة دبي.

ونوّه سموه بالمستوى العالي لمنظومة الأمن المتكاملة وجاهزيتها العالية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسخير كافة الجهود لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان برفع كفاءة وجاهزية المنافذ والحدود في الإمارة للتعامل بحرفية عالية مع التحديات والمتغيرات الأمنية المحيطة عبر تطوير السياسات والتشريعات والمعايير اللازمة وضمان تطبيقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لسلطة مدينة دبي الملاحية، ولقاء فريق العمل.

وأوضح سموه أن المساهمة في تطوير وحماية أمن المنافذ الحدودية، وتنميتها وتأهيلها في مواجهة المخاطر والتحديات المختلفة يفرض على جميع الجهات المعنية بالعمل في قطاع أمن المنافذ والحدود، مضاعفة جهودها ومضافرتها وتأكيد تكاملها، والوصول إلى أعلى مستويات التنسيق والتعاون للاستعداد الأمثل لمواجهة التحديات التي قد يحملها المستقبل، وصولاً إلى أعلى مستويات الجاهزية، وضمان أرقى درجات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على أهم الإنجازات التي حققتها سلطة مدينة دبي الملاحية، والمهام التي تتولاها القطاعات المختلفة للسلطة في إطار تعزيز مكانة دبي المتميزة كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

وشملت الزيارة، جولة في منشآت ومرافق سلطة مدينة دبي الملاحية، حيث اطلع سموه على غرفة المراقبة والتي يتم من خلالها شرح آليه العمل، كما تفقّد سمّوه مركز سلطة مدينة دبي الملاحية لإسعاد المتعاملين، حيث أشاد سموه بجهود فريق عمل السلطة في توفير الخدمات الاستباقية والذكية التي تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، موجهاً بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدوديّة لرفع كفاءة وجاهزية تلك المنافذ لتلبية المتطلبات الأمنية وضمان التكامل وعدم ازدواجية الأدوار، والمساهمة مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المصالح الاقتصادية لإمارة دبي في جميع الأوقات.

دبي - الإمارات اليوم

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