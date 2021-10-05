«أراد» تبدأ العمل بالمرحلة الثانية من مجمع مدار في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أرست شركة «أراد» للتطوير العقاري، أول عقد إنشائي لتشييد المرحلة الثانية من مجمع مدار في مشروع الجادة بالشارقة، حيث تمت ترسية العقد على شركة «بروسكيب» لتنسيق الحدائق ومقرها دبي، والتي ستتولى مسؤولية تنسيق المواقع وغيرها من الأعمال على مدى أربعة أشهر، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من المجمّع بالكامل بحلول سبتمبر 2022.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء مركز صحة ولياقة متكامل، وميدان «ترامبولين»، إضافة إلى توسعة لساحة التزحلق الموجودة حالياً، فضلاً عن المزيد من مواقف السيارات، وتوسعة مناطق التنزّه بواقع 460 ألف قدم مربعة.

وبينت أن مركز الصحة واللياقة سيمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 110 آلاف قدم مربعة، ما يجعل منه واحداً من أكبر مراكز اللياقة في الشارقة، مع أقسام منفصلة للرجال والسيدات ومرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك تماشياً مع التزام «أراد» بتوفير أساليب حياة صحية ونشطة للمقيمين والزوار في مجتمعاتها العصرية.

وقال الرئيس التنفيذي في «أراد»، أحمد الخشيبي، إن «المرافق الجديدة في مجمّع مدار ستحظى بأصداء إيجابية وتسهم في زيادة عدد الزائرين إلى الموقع، إضافة إلى توفير المزيد من المرافق الاستثنائية على مقربة من الوحدات السكنية للمقيمين في المجمع.

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