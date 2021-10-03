مشروع تحت الإنجاز.. «الأندلس كورت يارد».. منطقة تجارية عائلية جديدة في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «الأندلس كورت يارد» منطقة تجارية عائلية جديدة، تقع في قلب مشروع «دبي لاند»، ومن المتوقع أن يفتح أبوابه أمام الزوار قبل نهاية العام الجاري.

يقع المشروع في منطقة «مجان» بـ«دبي لاند» على مساحة تبلغ 100 ألف قدم مربعة، بكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون درهم، ويضم مجمعاً تجارياً في الهواء الطلق، يتضمن 33 محلاً تجارياً متنوعاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ: «بدأنا تنفيذ المشروع خلال جائحة (كوفيد-19)، وكنا على ثقة بأن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي سيستقر، لذلك حرصنا على متابعة العمل وفق الخطة المرسومة».

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