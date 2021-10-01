قرار بشأن خفض رسوم تسجيل العضوية في «غرفة عجمان»

المصدر: عجمان ■ وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (‏20) لسنة 2021 بشأن خفض رسوم تسجيل العضوية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، للمنشآت الجديدة المرخصة في المناطق الحرة ضمن الباقات التسويقية لمعرض «إكسبو 2020 دبي». ونص القرار على خفض رسوم تسجيل العضوية في غرفة تجارة وصناعة عجمان للمنشآت الجديدة المرخصة في المناطق الحرة ضمن الباقات التسويقية للمعرض بنسبة 50%، في حال طلبت التسجيل خلال الفترة من تاريخ الأول من أكتوبر 2021 وإلى 31 مارس 2022. ويعمل بهذا القرار من تاريخ الأول من أكتوبر 2021، وينشر في الجريدة الرسمية.

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