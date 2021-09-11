«اللجنة العليا» ترحب باعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الدولة

المصدر: أبوظبي ■ وام

رحّبت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بقرار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية.

اجتماع اللجنة العليا

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الـ12 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطلع سموه وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية، فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في أكتوبر 2021.

ملف التقييم

وقدّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع، عرضاً حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الدولة لدى مجموعة العمل المالي (فاتف)، وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى أبرز الإنجازات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة، بحسب توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وعكسها في تقرير الدولة على النحو الذي يبرز جهود كل الجهات، وفرق العمل في الدولة.

واطلعت اللجنة على عدد من المبادرات والمشروعات الوطنية التي تم اعتمادها أخيراً من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ضمنها الدراسات المرتبطة بالإطار التشريعي لآليات المصادرة غير المستندة إلى الإدانة، ومصادرة متحصلات الجريمة الأصلية الأجنبية، والدليل الإرشادي للجهات الحكومية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

الأصول الافتراضية

كما رحبت اللجنة بقرار اللجنة الوطنية اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبطة بالأصول الافتراضية، في ظل تزايد الاعتراف العالمي بهذه الأصول، وزيادة الاستثمارات فيها.

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