«حشد الجهود لمستقبل مستدام».. شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، أمس، أن شعار دورتها السابعة التي تعقد يومي السادس والسابع من أكتوبر المقبل في موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيكون «حشد الجهود لمستقبل مستدام».

وجدّدت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المُنظِمتين للقمة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، دعوتهما إلى صنّاع القرار، والمستثمرين، والخبراء، والمختصّين من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والمهتمين بمجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم، إلى حضور القمة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني: (www.wges.ae).

وتهدف دورة 2021 من القمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تتمحور حول توطيد جسور الحوار البنّاء بين المعنيين بالاقتصاد الأخضر، وعرض أحدث المنصّات الرقمية، وأفضل الممارسات الدولية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إن «الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر توفر منصّة استراتيجية لتوحيد وتوجيه الجهود الدولية نحو إرساء دعائم التوازن بين النمو الاقتصادي، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية».

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