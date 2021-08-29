مؤشر الأعمال.. معاملات التسجيل والترخيص التجاري في دبي تنمو بنسبة 31%

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكدت اقتصادية دبي أهمية دعم وتمكين القطاع الخاص، كونه شريكاً في رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع، ما يُحفز النمو الاقتصادي.

وكشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن وصول إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 197 ألفاً و119 معاملة مقارنة بـ150 ألفاً و659 معاملة خلال النصف الأول من عام 2020، بمعدل نمو قدره 31%، ما يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

ووصل إجمالي معاملات التجديد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 75 ألفاً و670 معاملة مقارنة بـ73 ألفاً و813 معاملة تجديد تمت خلال النصف الأول من عام 2020 بمعدل نمو قدره 2.5%. كما وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية إلى 45 ألفاً و186 معاملة.

وأفاد التقرير بأن عملية حجز الأسماء التجارية سجلت 32 ألفاً و85 إجراء مقارنة بـ21 ألفاً و475 إجراء خلال النصف الأول من عام 2020 بمعدل نمو 49%، كما وصل إجمالي عدد الموافقات المبدئية إلى 25 ألفاً و488 إجراء مقارنة بــ17 ألفاً و575 إجراء بمعدل نمو 45%.

ووصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 6507 تصاريح مقارنة بــ5417 تصريحاً خلال النصف الأول من عام 2020 بمعدل نمو 20%.

كما تم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بـ17 ألفاً و478 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2020 بمعدل نمو 77%.

وبيّن التقرير أن الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من عام 2021 امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمتها «المهنية» بنسبة 59%، تبعتها «التجارية» بنسبة 39.5%، وتوزعت بقية النسب على السياحية والصناعية.

وبحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، فقد استحوذت منطقة «بر دبي» على إجمالي 19.959 ألف رخصة، تليها منطقة «ديرة» التي سجلت 11.008 ألف رخصة، ثم منطقة «حتا» بواقع 33 رخصة تجارية جديدة.

أما بالنسبة لتوزيع هذه الرخص الجديدة في أبرز مناطق فرعية بدبي، فكانت: برج خليفة، الفهيدي، الخبيصي، بور سعيد، المركز التجاري الأول، البرشاء الأولى، المرر، القوز الثالثة، نايف، وورقة البطين.

وتركز اقتصادية دبي على توفير أرقى الخدمات للمتعاملين في مجال سهولة وبدء الأعمال في دبي، حيث يتم التركيز على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

• 75.67 ألف معاملة تجديد خلال النصف الأول من عام 2021.

• %49 نمواً في عمليات حجز الأسماء التجارية خلال النصف الأول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news