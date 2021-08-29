"إقامة دبي" تواصل الاستعدادات لاستقبال زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - وام

تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعداداتها لاستقبال زوار وضيوف إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، في الأول من أكتوبر 2021، حاملاً معه طموح العالم لرسم ملامح مستقبل جديد للبشرية بعد جائحة كوفيد-19.

وأكد اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ان الادارة على أهبة الإستعداد لدعم جهود الدولة وتطلعاتها لاستقبال ملايين البشر من كل أنحاء العالم، كي يكونوا جزءاً من عيش تجربة غير مسبوقة في تاريخ الإبداع الإنساني، مؤكداً إن الإدارة تحرص على تدريب الموظفين واكسابهم المهارات اللازمة ليكونوا عنصراً أساسياً في هذا الحدث الاستثنائي وكيفية التعامل مع الأحداث الضخمة والهامة لتوفير أفضل تجربة للمشاركين والزوار، حيث عملت الإدارة على تدريب كوادرها العاملين في الصفوف الاولى في جميع منافذها الجوية و البحرية والبرية على برنامج " لغات دبي" الذي يتضمن خمس لغات رئيسة وهي الانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية والصينية، فضلاً عن تدريبهم على لغة الإشارة للتعامل مع المسافرين من أصحاب الههمم وغيرها من البرامج الخاصة في مجال إسعاد المتعاملين وتنفيذ برامج مشتركة مع هيئة مطارات دبي لخدمة زوار اكسبو2020.

كما نفذت الإدارة بالتعاون مع هيئة مطارات دبي، برنامج إكسبو 2020، لتدريب 1500 موظف من الصفوف الأمامية في مطار دبي الدولي مشيرا الى ان تعزيز دور الإدارة في المسؤولية المجتمعية في هذا الحدث يتمثل في مشاركة الموظفين في البرنامج التطوعي للمعرض اكسبو2020، والذي يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للدولة ولتعزيز مكانتها عالمياً .

ونبه الى أن 100 متطوع من إقامة دبي يشكل كل منهم صورة مشرقة تعكس الدور التطوعي في الدولة ، وسيساهمون بالتنسيق مع الجهات المعنية في دعم تنظيم هذا الحدث الأكبر لهذا العام والذي يترقبه العالم مشيرا الى ان إقامة الحدث في هذه الظروف يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، ويعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي، ويترك إرثاً ثميناً للأجيال القادمة، وهو ما سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات.

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