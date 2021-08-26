«المنتدى الإفريقي للأعمال» يبحث آليات الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبحث فعاليات الدورة السادسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال التي تنظمها «غرفة دبي» و«إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، التصورات المستقبلية لاقتصادات دول القارة الإفريقية، وفرص النمو والتطور في ظل المتغيرات الحالية، إضافة إلى مناقشة آفاق تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دبي وقارة إفريقيا في مرحلة ما بعد «كوفيد-19». كما ستركز المناقشات على آليات الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة التي أثبتت أنها نموذج اقتصادي يحتذى به، إذ حقق الاقتصاد الإماراتي نتائج إيجابية في معظم المؤشرات الاقتصادية، ونجح في تحقيق أسرع تعافٍ اقتصادي وتسجيل أعلى معدلات النمو.

وستركز جلسات المنتدى الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي» يومي 13 و14 أكتوبر المقبل، على تسريع تبني التقنيات الحديثة، إضافة إلى بحث آفاق بناء اقتصاد المستقبل الذكي، والتحول للصناعة لتعزيز التعافي الاقتصادي.

وسيسلط المنتدى الضوء على استخدام حلول التكنولوجيا الحديثة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي عن طريق خفض الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق آليات التكنولوجيا الزراعية، والاستفادة من التجارب الناجحة للشركات الإماراتية التي حققت نتائج باهرة على مستوى المنطقة في اعتمادها على التكنولوجيا الزراعية المائية لإنتاج المحصولات على مدار العام.

وقال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد مبارك بوعميم، إن انعقاد المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات حول العالم توجهاً نحو التعافي من تداعيات أزمة «كوفيد-19»، والذي من شأنه أن يشكل مساهمة عملية في رسم التصورات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية بين دبي ودول القارة السمراء، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستتاح أمام قطاعات الأعمال في هذه المرحلة.

وأضاف: «يحرص المنتدى في دورة العام الجاري على بحث جميع القضايا التي تسهم في تعزيز فرص التعافي وتجاوز التحديات، وإيجاد حلول تمكن من الاستفادة من جميع الفرص والمتغيرات الاقتصادية للانفتاح على الأسواق العالمية، مع وضع أسس تسهم في استعادة الأسواق الإفريقية لمكانتها العالمية كإحدى أهم المناطق الاستثمارية في العالم».

وأكد أن المنتدى يمثل فرصة فريدة من نوعها لمناقشة القضايا، وتبنّي الابتكارات بهدف توفير بيئة اقتصادية رقمية متطورة تسهم في تسريع وتيرة النمو، وتطوير مجتمع الأعمال في إفريقيا.

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