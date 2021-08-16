«أبوظبي الإسلامي» يُبرم شراكة مع «لينكدإن» لدعم موارده البشرية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، إبرام شراكة مع «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية عالمياً، بهدف تمكين موظفيه، البالغ عددهم 5000 شخص، من الوصول إلى برامج منصتها التعليمية، وذلك في إطار جهوده المبذولة لتعزيز حصيلتهم المعرفية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وانطلاقاً من منصة «لينكدإن» التعليمية، سيتمكن موظفو مصرف أبوظبي الإسلامي، من الوصول إلى محتويات متخصصة ضمن مكتبة شاملة تضم أكثر 16 ألف دورة تدريبية عبر ثلاث فئات رئيسة، الأولى: تتمثل في «الأعمال» التي تشمل تحليل الأعمال والتحول الاستراتيجي والقيادة والإدارة والتطور المهني وخدمة العملاء والمعرفة المالية، والثانية: «التكنولوجيا»، وتشمل الحوسبة السحابية وتطوير تطبيقات وبرامج الويب والأجهزة المتحركة وإدارة قواعد البيانات، والثالثة: البرامج المعتمدة المتخصصة في إدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية، وغيرها من شهادات مهارات التكنولوجيا الأخرى.

وقالت رئيس قسم الموارد البشرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي في الإمارات، بشرى الشحي: «تشكل جهودنا المبذولة في تمكين أعضاء فريق العمل ركيزة أساسية ضمن رؤية المصرف، ونطمح إلى ترسيخ مكانته بيئة عمل وطنية مفضلة على مستوى قطاع الخدمات المالية، ومن هنا، علينا أن نستقطب أفضل الكوادر المصرفية، ونعمل على تطويرها لتكون مؤهلة لتولي المناصب القيادية مستقبلاً، بجانب الاحتفاظ بأفضل الكوادر المحلية». من جانبه، قال رئيس قطاع حلول المواهب في القطاع الخاص لدى «لينكدإن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أردا أتالاي: «في إطار رؤية (لينكدإن) التعليمية، يسرنا إبرام شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي بموجبها سندعم موظفيه في اكتساب المهارات المناسبة لتحقيق أهدافهم».

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