«بيت.كوم»: 4000 وظيفة جديدة في الإمارات خلال الربع الثاني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن موقع «بيت.كوم» الإلكتروني للوظائف عن توافر نحو 4000 وظيفة جديدة على الموقع، خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2021 في الإمارات، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، ما يشير إلى نمو في عمليات التوظيف عبر الإنترنت في دولة الإمارات.

وأوضح الموقع في بيان أمس، أن هذه الأرقام ليست إلا جزءاً بسيطاً من عمليات التوظيف التي قام بها أصحاب العمل، إذ إنها لا تشمل الشواغر التي تم ملؤها باستخدام تقنية البحث عن السير الذاتية، مشيراً إلى توسع قاعدة بيانات الموقع، لتصل إلى أكثر من 42 مليون باحث عن عمل، ليصبح الموقع، الأكبر والأسرع نموّاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدت المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»، عُلا حداد، تمكُّن الموقع من تسهيل التواصل بين الباحثين عن وظائف وأصحاب العمل الذين يخططون للتوظيف خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل على الموقع.

وأضافت: «مع استمرار تطوّر سوق العمل، سنواصل توفير أدوات توظيف فعّالة عبر الإنترنت، لمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على وظائف عن بُعد، ومساعدة الشركات على توظيف أفضل الكفاءات عن بُعد».

ووفقاً لبيانات الموقع الإلكتروني، فإنّ عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في دولة الإمارات خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2021، بلغ نحو 250 ألف طلب.

وأوضح أن من بين أكثر الوظائف التي تم التقدم إليها: «مسؤول قاعدة بيانات» في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و«مندوب خدمة العملاء» في قطاع خدمة العملاء ومركز الاتصال، و«موظف إدخال البيانات» في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، و«مهندس تقني» في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن «مسؤول علاقات العملاء – مبيعات عبر الهاتف» في قطاع المبيعات، و«مساعد محاسب» في قطاع المحاسبة والتدقيق، و«موظف دعم فني» في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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