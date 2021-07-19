تجديد 34.7 ألف رخصة «تلقائياً» في دبي خلال 6 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأنه تم تجديد 34.717 ألف رخصة تلقائياً خلال النصف الأول من عام 2021، توزعت على حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمتها التجارية (26.838 ألف رخصة) بنسبة 77%، ثم المهنية (6906 رخصة) بنسبة 20%، وتوزعت بقية النسب على الصناعية والسياحية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 17.693 ألف رخصة، ثم منطقة بر دبي بمجموع 16.919 ألف رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 105 رخص. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص المجددة تلقائياً، حسب أعلى مناطق فرعية كان كالآتي: برج خليفة، نايف، المرر، بورسعيد، عيال ناصر، رقة البطين، المركز التجاري الأول، هور العنز شرق، الكرامة، والقرهود.

الرخص المجددة

وتوزعت الرخص المجددة تلقائياً خلال النصف الأول، حسب الشكل القانوني، حيث تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 67%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 21%، ثم شركات الأعمال المدنية بنسبة 6%. وتوزعت بقية النسب على شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات أجنبية، فروع شركات أو مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات خليجية، شركات تضامنية، شركات مساهمة عامة، شركات توصية بسيطة، مكاتب ارتباط حكومي، شركات مساهمة خاصة.

ويأتي إطلاق خدمة التجديد التلقائي في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

رضا المتعاملين

كما أطلقت اقتصادية دبي خدمة «التجديد التلقائي» لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث تضمنت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات. وتعد المبادرة خدمة استباقية، حيث تصل إلى المتعامل رسالة لتجديد رخصته المنتهية تضم قنوات الدفع وما على المتعامل سوى الدفع للتجديد.

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني وتضم بوابة حكومة دبي الذكية، آفاق للتحصيل، التطبيق الذكي DED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، بنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك). ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع وماكينات الصراف الآلي).

الأنشطة الاقتصادية

ويوجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

ويمكن الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس، يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال دون مراجعة أي مركز خدمة. وتتوافر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص انطلاق، رخصة تاجر، بالإضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية. وللبدء في أي مشروع تجاري يمكن زيارة المنصة عبر الرابط invest.dubai.ae، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600500006.

• الرخص التجارية استحوذت على نسبة 77%، والمهنية 20%.

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