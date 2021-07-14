جناح «دبي للاستثمارات الحكومية» في «إكسبو 2020».. متنفس للراحة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشارك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، من خلال تجربة استثنائية إثرائية، تم تصميمها وبناؤها من قبل شركة «أليك فيت أوت»، وشركاء التصميم «إيكاريا أتوليه» و«إل إم إس».

ووفقاً لبيان صادر أمس، ينقسم الجناح إلى ثمانية قواعد تتخللها مقاعد ومساحات مصنوعة من المواد الطبيعية ومخصصة للاسترخاء، ويهدف تصميم الجناح إلى توفير متنفس للراحة بعيداً عن الضوضاء والحشود، في موقع الحدث الدولي الذي سينطلق أول أكتوبر المقبل.

وسيذهب زوار الجناح في رحلة لاستكشاف الشركات المندرجة ضمن محفظة المؤسسة، وهي «كيرزنر»، مركز دبي للسلع المتعددة، «الإمارات العالمية للألمنيوم»، «دوبال القابضة»، «لينك باي إليك»، «إماراتك»، و«دبي غلوبال كونيكت».

وعند الدخول إلى الجناح، سيقوم الزوار بجولة على عالم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في تجربة غامرة ومريحة تمتد على مساحة 1350 متراً مربعاً من التميز والالتزام والاستدامة والنزاهة والاحترام.

وتتسع تجربة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في «إكسبو»، لما يوازي 189 زائراً في الرحلة الواحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، دريد الزغواني، إن «دبي أول مدينة تستضيف معرض (إكسبو) العالمي في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نشارك ونستعرض أفضل ما تقدمه الإمارة»، مشيراً إلى أن «ذلك يشمل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والشركات التابعة لها، التي باتت اسما معروفاً ليس فقط هنا في موطنها، بل حول العالم أيضاً».

وأضاف أن «تجربة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في (إكسبو دبي)، تروي قصة المؤسسة عبر المساحات الحسية، التي تدمج العناصر الطبيعية بالتكنولوجيا الذكية من دون أي عناء».

وأوضح الزغواني أنه «تم استخدام أعواد الخيزران في بناء الهيكل الخارجي الذي يشع بالضوء والحركة، ما يجذب الزوار إلى الدخول عبر شلال من المؤثرات المرئية والمسموعة، يستعرض الهوية المؤسساتية للمؤسسة».

وتابع: «خلف الشلال، تستقبل الزائر أسوار مرتفعة ترشده عبر الجناح، من خلال الأغصان والأفرع الملتوية والمنحدرات العشبية المتعرجة».

• تجربة المؤسسة في «إكسبو» تتسع لـ189 زائراً في الرحلة الواحدة.

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