«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على «سينكريون» الأميركية

المصدر: دبي - وام

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، عن استحواذها على 100% من شركة «سينكريون» (syncreon) بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 4.4 مليارات درهم) مشيرة إلى أن هذه الصفقة تخضع لشروط الإنجاز المتعارف عليها، مع توقعات في أن تكتمل خلال النصف الثاني من عام 2021.

وتتخصص «سينكريون»، الرائدة في الخدمات اللوجستية والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا المتميزين بنموهما المرتفع.

وتوفر الشركة حلولا متخصصة للتخزين والتوزيع ذات القيمة المضافة من خلال مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة النقل وخدمات التبديل أو الاصلاح واستيفاء الشروط.

وتتمتع «سينكريون» بمكانة عالمية عبر مواقعها البالغة 91 موقعاً في 19 دولة وتخدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء من الشركات متعددة الجنسيات.

وتركز المجموعة على شريحتين رئيسيتين من العملاء، هما عملاء التكنولوجيا الكبار لتمكين التجارة الإلكترونية والقنوات الشاملة وشركات السيارات لاستلام المواد والتخزين وإدارة المخزون وتعبئة الصادرات وتغليفها.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، عن سعادته بالإعلان عن الاستحواذ على شركة «سينكريون» والتي ستضيف قيمة استراتيجية كبيرة لمجموعة موانئ دبي العالمية نظرا لقدراتها القوية في مجال الحلول اللوجستية مما سيسمح لموانئ دبي العالمية بتقديم حلول شاملة لأصحاب البضائع.

وقال بن سليم، إن المجال الضخم وسريع النمو لأعمال «سينكريون» في التكنولوجيا وصناعة السيارات، يوفر فرص نمو كبيرة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

وأوضح أنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية، فيما تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية سعيها الحثيث في إحراز تقدم إيجابي في برامج إعادة تدوير رأس المال كما تواصل التزامها التام بتحقيق هدفها المتعلق بالرافعة المالية الذي يقل عن أربعة أضعاف صافي الدين/الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2022.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سينكريون» بريان إنرايت، إن «سينكريون» ستستفيد من خبرة المجموعة الكبيرة في سلسلة التوريد الأوسع والعلاقات الممتازة مع مالكي البضائع.



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