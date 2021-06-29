%74 من المهنيين في الإمارات يفضلون الشركات المستخدمة للتكنولوجيا المتقدمة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف استبيان جديد أجراه موقع «بيت.كوم» للوظائف، بالتعاون مع مؤسسة «يوجوف» المتخصصة بأبحاث السوق، أن 74% من المهنيين في دولة الإمارات يفضلون العمل في الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة.

وسلّط الاستبيان بعنوان «بيئة العمل المثالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الضوء على تصورات المهنيين المتعلقة بمكان العمل المثالي، والتي تتغير باستمرار، حيث قال ستة من 10 مشاركين (59%) إن خيار العمل عن بُعد يعتبر من أهم العناصر التي ينبغي توفيرها في مكان العمل.

تحديات

وأفاد «بيت.كوم»، في بيان أمس، أعلن خلاله عن نتائج الاستبيان، بأنه إضافة إلى أهمية استخدام التقنيات المتقدمة في مكان العمل، أعرب 82% من المشاركين في الدولة عن تفضيلهم العمل في بيئة مليئة بالتحديات، بينما يعتقد 81% من المهنيين أن التواصل بشفافية يعتبر عاملاً مهماً في أي بيئة عمل.

وأشار إلى أن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، يأتي كأحد أهم العوامل بالنسبة للمهنيين، حيث يعتقد 82% أن هذا العامل يعتبر مهماً في أي مكان عمل، فيما شملت العناصر المهمة الأخرى: التقييم العادل (77% قالوا إنه مهم)، والابتكار والإبداع (81% أكدوا أنه مهم).

الاحتفاظ بالموظفين

وإلى جانب العناصر التي تجذب المهنيين، أظهر الاستبيان، أن الاحتفاظ بالموظفين، برز كأحد أهم العوامل التي تبدي الشركات اهتماماً بها، في حين أنه عندما سُئل المشاركون عن أهم العوامل التي تعزّز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم، فقد تم اختيار فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل (35%)، وفرص التدريب والتطوير (34%)، كأهم عاملين إلى جانب الراتب.

ثقافة وقيم

وعلاوة على العوامل التي تزيد من جاذبية مكان العمل ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، سُئل المشاركون عن ثقافة الشركة وتأثيرها في اختيار مكان العمل، حيث قال أكثر من النصف (54%) إن ثقافة الشركة هي واحدة من أهم العوامل التي يأخذونها بعين الاعتبار عند الانضمام لشركة ما.

وينظر المهنيون في دولة الإمارات إلى مجموعة متنوعة من العناصر المتعلقة بمهام الشركات وتأثيرها في المجتمعات، حيث شملت القيم التي تزيد من جاذبية الشركات: أخلاقيات العمل الجيدة (50%)، وثقافة الشركة الودية (41%)، ومساعدة المجتمع (26%)، واتباع أساليب صديقة للبيئة (17%).

التكنولوجيا

وللتأكيد على أهمية دور التكنولوجيا، قال 44% من المشاركين في الاستبيان، إنه من السهل الوصول إلى المعلومات حول ثقافة الشركة وبيئتها عند التقدم لوظيفة، إذ تعتبر صفحات الشركات التي تستهدف الباحثين عن عمل عبر الإنترنت (30%)، ووسائل التواصل الاجتماعي (22%)، وسمعة الشركة بين الأشخاص (17%)، أفضل الطرق لتسويق ثقافة الشركة أمام الباحثين عن عمل.

تجربة

وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»، علا حداد، إن «المهنيين يطمحون الى اختبار تجربة عمل رائعة في البيئة التي يعملون بها، إذ يعتبر مكان العمل اليوم منظومة متكاملة، في وقت ترتكز فيه التجارب المهنية بالدرجة الأولى على التنوع والاستقلالية».

وأضافت: «استطعنا خلال الاستبيان الأخير، تسليط الضوء على أماكن العمل الحديثة، وتحديد العوامل واستراتيجيات التصميم التي تعمل على تحسين الفاعلية والأداء».

صلة مباشرة

من جهته، بين مدير الأبحاث في «يوجوف»، ظافر شاه، أنه توجد صلة مباشرة بين مستوى سعادة القوى العاملة ومدى نجاح الشركة، لافتاً إلى أن الاستبيان الأخير حدد العوامل التي يعتبرها المهنيون ضرورية في بيئة العمل، حيث تم العمل على استكشاف المجالات التي تكتسب أهمية استثنائية لدى الشركات والموظفين، للمساهمة في تحديد الوسائل التي تمكن الشركات من جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.

جمع البيانات

تم جمع بيانات استبيان «بيت.كوم» حول «بيئة العمل المثالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة بين 3 - 26 من مايو 2021، بمشاركة 3536 شخصاً من الإمارات والسعودية والكويت وعُمان وقطر والبحرين ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وسورية ومصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان، وغيرها.

• التوازن بين الحياة المهنية والشخصية يأتي كأحد أهم العوامل بالنسبة للمهنيين.

• %82 من المشاركين في الاستبيان أعربوا عن تفضيلهم العمل في بيئة مليئة بالتحديات.

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