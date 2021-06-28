«الصين لتأمين الصادرات» تفتتح مقرها الإقليمي في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس، عن افتتاح المقر الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان «سينوشور»، لتبدأ الشركة مزاولة أعمالها على مستوى المنطقة من المركز المالي.

وأفاد المركز في بيان، بأنه من خلال مقرها الإقليمي الجديد، تهدف «سينوشور» إلى دعم مبادرة الحزام والطريق والمصالح الصينية الأخرى، إلى جانب تعزيز نمو التجارة والاستثمارات الصينية الخارجية. وتقوم «سينوشور» كمجموعة، بتقديم ضمان ائتمان الصادرات قصير ومتوسط وطويل الأجل، وضمان الاستثمار الأجنبي، وضمان ائتمان التجارة المحلية، والسندات، والضمانات، وإعادة التأمين المرتبط بضمان ائتمان الصادرات، وإدارة الذمم المدينة، والخدمات الاستشارية وغيرها.

ويعكس اختيار «سينوشور» لمركز دبي المالي العالمي لافتتاح مقرها الإقليمي مكانته الرائدة مركزاً مالياً عالمياً، مع إطار عمل تنظيمي وقانوني عالمي المستوى، وبنية تحتية متطورة، وتقنيات اتصالات متقدمة ووصول يسير إلى الشركات العالمية الرائدة. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «نرحب بقرار (سينوشور) لتأسيس مقرها الإقليمي الأول في المنطقة ضمن مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تؤكد مكانة دبي مركزاً رائداً للشركات والأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، كما تعزز نجاح المركز، بترسيخ سمعته كمنطلق مثالي للشركات الصينية الرائدة لمزاولة أعمالها في المنطقة». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «سينوشور»، سونغ شواجوانغ: «يسعدنا افتتاح مكتبنا التمثيلي في مركز دبي المالي العالمي بدبي تزامناً مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على تأسيس شركتنا»، مؤكداً أن «دبي تقدم منظومة مثالية لعمل الشركات الصينية الباحثة عن توسيع عملياتها في المنطقة، ونحن على ثقة بأن تواجدنا هنا سيمنحنا مجموعة كبيرة من الفرص وسيخلق مزيداً من القيمة التي تعود بالفائدة علينا وعلى الأطراف المعنية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news