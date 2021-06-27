اقتصادية دبي: 26 فائزاً في جوائز التميز لقطاع الأعمال 2020

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، أمس، بأنها ستعلن غداً عن الفائزين بالدورة الـ27 من جوائز التميز لقطاع الأعمال للعام 2020، خلال حفل افتراضي تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لـ«كوفيد-19»، مشيرة إلى أنه من المقرر الإعلان عن 26 فائزاً من مختلف القطاعات الاقتصادية بالجوائز، التي تشمل بشكل أساسي جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.

تعزيز الجودة

وتعتبر جوائز التميز لقطاع الأعمال أحد أبرز المكونات الرئيسة في المبادرات التي أطلقتها اقتصادية دبي حتى الآن، بهدف تعزيز الجودة والتميز كمحفز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال، والمساهمة في تطلعات حكومة دبي لتشجيع أفضل الممارسات العالمية في الإمارة بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لتعزيز التنافسية والاستدامة.

فئة جديدة

وذكرت اقتصادية دبي في بيان، أن دورة تقييم جوائز التميز لقطاع الأعمال 2020، شهدت إطلاق فئة جديدة ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، وهي فئة قطاع الخدمات الذكية لتقييم قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال والمواقع الإلكترونية لكفاءتها في ضوء دورها في التحول الرقمي للخدمات عبر إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة.

دور رئيس

وقالت مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، شيخة أحمد البشري، إن «جوائز التميز لقطاع الأعمال والبرامج التابعة لها تلعب دوراً رئيساً في تعزيز ثقافة تبادل المعرفة وتنمية القدرات داخل مجتمع الأعمال وعبر الخدمات في إمارة دبي وخارجها».

وأضافت أن «الجوائز أسهمت في تطوير فريق من المقيّمين والشركات القادرة على استمرارية زخم التميز في المستقبل والحفاظ عليه».

40 مشاركاً جديداً

وأشارت البشري، إلى أن الدورة الـ27 من جوائز التميز لقطاع الأعمال شهدت وجود 100 مُقيِّم، بما في ذلك 40 مشاركاً جديداً تم تدريبهم عبر الإنترنت على معايير وعمليات الجوائز، كما أجرى المقيِّمون تقييمات زيارة ميدانية مختلطة جمعت بين الزيارات الفعلية والافتراضية كما هو مطلوب لجميع فئات جائزة دبي للجودة، وتم إرسال 31 تقريراً تقييمياً تحدد مجالات التحسين إلى المتقدمين في فئات جائزة دبي للجودة المختلفة.

منصة تفاعلية

وذكرت البشري، أن جوائز التميز لقطاع الأعمال والبوابة الإلكترونية للجوائز، تطورت إلى منصة تفاعلية ومرجعية للشركات الحريصة على تبني أفضل الممارسات العالمية والنمو المؤسسي بشكل مستدام، لافتة إلى أن معدل الرضا عن فعالياتنا عبر الإنترنت تجاوز 80% في دورة 2020 للجوائز، حيث أظهر أكثر من 90% من المشاركين في برنامج دبي للخدمة المتميزة امتثالاً للإرشادات الاحترازية ضد جائحة «كوفيد-19».

المتسوق السري

قالت مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، شيخة أحمد البشري، إنه تم إرسال أكثر من 8000 تقرير عن المتسوق السري والعلامة التجارية التي تسلط الضوء على التحسينات الرئيسة إلى أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة في قطاع البيع بالتجزئة في دورة 2020 للجوائز.

وأضافت أنه تم الآن توسيع برنامج المتسوق السري ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه إضافة إلى فئة الخدمات الذكية الجديدة، تم تقديم برامج جديدة لدعم المشاركين في برنامج دبي للخدمة المتميزة لتحسين جودة خدماتهم.

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