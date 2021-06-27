الإمارات وأذربيجان تقرّان خطة لزيادة الربط الجوي ونقل الركاب

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أجرى وفد إماراتي برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، سلسلة اجتماعات في أذربيجان تركزت حول زيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين، وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

وأقر الجانبان خطة عمل لزيادة الربط الجوي، ونقل الركاب وشحن البضائع بين مدن البلدين، وزيادة الاستثمارات في القطاع اللوجستي.

وكان رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، استقبل في العاصمة الأذرية باكو، أخيراً، وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة للاتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين.

وفي اجتماع آخر مع الوفد الإماراتي، قال رئيس وزراء أذربيجان، علي أسدوف: «نرى فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة مع دولة الإمارات على المستويين الحكومي والخاص، من خلال التركيز على تحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة والفرص المتاحة لدى الجانبين، في إطار التعاون في المجالات الحيوية، لاسيما الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والأمن الغذائي».

إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد الأذري، ميكائيل جباروف، أهمية مشاركة أذربيجان في «إكسبو 2020 دبي» وإنجاح فعالياته. وأقر وزيرا الاقتصاد الإماراتي والأذري آليات لتبادل أفضل الممارسات في تسريع عملية التعافي الاقتصادي، واستكشاف الفرص والقطاعات الجديدة في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

واتفق الوزيران على عقد الدورة الثامنة من اللجنة في الإمارات، تزامناً مع «إكسبو 2020 دبي»، ووضعا الخطوط العامة لبرنامج موسع للجنة يركز على القطاعات التقليدية الحيوية، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد الجديد.

وخلال لقاء جمع بن طوق مع وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة الأذري، رشاد نبييف، أقر الوزيران خطة عمل لزيادة الربط الجوي، ونقل الركاب وشحن البضائع بين مدن البلدين، وزيادة الاستثمارات في القطاع اللوجستي.

ودعا بن طوق، الشركات الأذرية إلى استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.

الاستثمارات الإماراتية

وصلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان خلال 2019 إلى 2.2 مليار دولار، في قطاعات مثل الطاقة، والنقل، والصناعات المعدنية، والحلول التكنولوجية، في ما تستثمر أذربيجان بأكثر من 350 مليون دولار في أسواق الإمارات.

التجارة والسياحة

جاوز إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأذربيجان خلال الأشهر التسعة الأولى من (2020) 1.2 مليار درهم.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لأذربيجان على مستوى دول التعاون، وتأتي في المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد السياح الذين زاروا أذربيجان.

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