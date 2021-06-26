اقتصادية دبي تعلن الإثنين عن 26 فائزاً في جوائز التميز لقطاع الأعمال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي اليوم، بأنها ستعلن بعد غد الإثنين، عن الفائزين بالدورة الـ27 من جوائز التميز لقطاع الأعمال للعام 2020، خلال حفل افتراضي تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لـ«كوفيد-19»، مشيرة إلى أنه من المقرر الإعلان عن 26 فائزاً من مختلف القطاعات الاقتصادية بالجوائز، التي تشمل بشكل أساسي جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.



وتعتبر جوائز التميز لقطاع الأعمال أحد أبرز المكونات الرئيسة في المبادرات التي أطلقتها اقتصادية دبي حتى الآن، بهدف تعزيز الجودة والتميز كمحفز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال، والمساهمة في تطلعات حكومة دبي لتشجيع أفضل الممارسات العالمية في الإمارة بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لتعزيز التنافسية والاستدامة.



وذكرت اقتصادية دبي في بيان، أن دورة تقييم جوائز التميز لقطاع الأعمال 2020، شهدت إطلاق فئة جديدة ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، وهي فئة قطاع الخدمات الذكية لتقييم قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال والمواقع الإلكترونية لكفاءتها في ضوء دورها في التحول الرقمي للخدمات عبر إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة.

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