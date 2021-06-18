«الدانوب»: الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين

المصدر: أم القيوين ■ وام

أكّد مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الدانوب»، رضوان ساجان، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات فريدة، بما توفره من محفزات مغرية للمستثمرين، كما أنها توفر فرصاً استثمارية مجزية في كثير من القطاعات، لذلك فهي وجهة مفضلة للمستثمرين.

وقال ساجان: «عندما جئت إلى دولة الإمارات لم أكن أملك المال، لكنني كنت أملك العزيمة والإصرار والسُمعة الطيبة، حيث أسست (مجموعة الدانوب) عام 1993، لتشمل أنشطتها حالياً قطاعات رئيسة هي: أعمال البناء والعقارات والأثاث والديكور والتصميمات الداخلية وتجارة التجزئة والتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات»، مشيراً إلى أن «عدد موظفي المجموعة، التي تتخذ من جبل علي في دبى مقراً لها، يتجاوز اليوم 3600 موظف يعملون في جميع القطاعات».

بنية تحتية حديثة

وأضاف ساجان أن «دولة الامارات تمتلك البنية التحتية الحديثة والمتطورة، حيث إن هذه البنية بما تشمله من شبكات الطرق والكهرباء والمطارات والموانئ، إضافة إلى وجود المناطق الحرة المنتشرة في إمارات الدولة وما تقدمة من خدمات لوجستية، تعتبر الشريان والعامل الرئيس لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».

وبيّن أن البنية التحتية في الإمارات، أصبحت تتعلق أيضاً بتطوير مراكز طبية كبيرة وتجمعات لتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مراكز لصناعة التكنولوجيا، ومراكز أعمال حديثة لمؤسسات أعمال عالمية رائدة، لافتاً إلى أن هذه القطاعات وغيرها تشهد نمواً كبيراً، إذ إنه من أهم عوامل نموها وجود بنية تحتية قوية وفاعلة، وهي تسهم بالتالي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

المناخ الاستثماري

وأشار ساجان إلى أن الإمارات عززت المناخ الاستثماري فيها، وهذا التوجه وضع الإمارات في مقدمة الدول الأكثر انفتاحاً على العالم وعلى الاستثمارات الدولية، كما عزز من قدرة السوق المحلية التي تعتبر إحدى الأسواق الاستثمارية المهمة في العالم.

وأشاد بالتعديلات الأخيرة على القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية بالدولة، التي ألغت شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من المواطنين، كما أتاحت قيام الأشخاص الطبيعين والاعتباريين بتأسيس الشركات بغض النظر عن الجنسية، مؤكداً أن ذلك يعزز مرونة الاقتصاد الوطني، ويزيد جاذبية البيئة الاستثمارية فى الإمارات إلى مستويات رائدة عالمياً.

الإقامة الذهبية

يعتبر مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الدانوب»، رضوان ساجان، من أوائل المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.

وقال ساجان بهذا الخصوص: «إن الإقامة الذهبية لها ميزات كثيرة ومتعددة، منها أنها توفر الاستقرار الأسري والراحة النفسية للمستثمر وأسرته».

• الإمارات توفر فرصاً استثمارية مجزية في كثير من القطاعات.

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