إنجاز 987 مبنى جديداً في دبي خلال 5 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 987 مبنى جديداً.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، توزعت المباني الجديدة خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو2021، بين 509 مبانٍ لفلل خاصة، و182 مبنى لفلل استثمارية، و165 مبنى متعدد الطوابق، فيما بلغ عدد المباني العامة 86 مبنى، والصناعية 45 مبنى.

وبيّنت الإحصاءات أن الفلل الخاصة تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 51.6% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 18.4%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 16.7%، تلتها المباني العامة بنسبة 8.7%، مقابل 4.6% للمباني الصناعية.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي، إلى 200 مبنى، مقابل 178 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 215 مبنى خلال مارس، مقابل 205 مبانٍ في أبريل، و189 مبنى في مايو.

• الفلل الخاصة تصدرت المباني المنجزة باستحواذها على 51.6% من الإجمالي.

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