اعتماد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لـ «المركزي»

المصدر: أبوظبي ■ وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أمس، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة، في قصر الوطن بأبوظبي.

واستعرض مجلس إدارة «المركزي» الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واعتمد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف، والذي يتسم بالمرونة، ويُمكّن «المركزي» من مواكبة المستجدات في قطاع الخدمات المالية.

وضمن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وافق المجلس على اختيار وتعيين ائتلاف الشركات، ليكون مزوّد حلول منصة الدفع الفوري، والمسؤول عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع.

كما وافق المجلس على إجراءات الإنفاذ المقترحة ضد المنشآت المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

وناقش التعديلات المقترحة على مسودة نظام تطبيق العقوبات المالية على مخالفات الالتزامات الصارمة، ووافق على اعتماد النظام بالتعديلات المقترحة.

وفي نهاية الاجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الإدارات العليا والتنفيذية للمصرف المركزي على جهودهم المبذولة في المحافظة على الاستقرار المالي بالقطاع المصرفي، وعملهم المستمر في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة، موجهاً سموّه بمواصلة العمل الدؤوب لنمو القطاع المصرفي.

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