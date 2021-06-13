قصة برج.. «المساكن الحمراء».. برج صديق للبيئة في «سبورت سيتي»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «المساكن الحمراء» في مدينة دبي الرياضية (سبورت سيتي)، التي تضم العديد من الأماكن الرياضية الشهيرة، بما في ذلك «ذا إلس كلوب» و«الاستاد الدولي».

وبدأ إنشاء المبنى، الذي صمم وفقاً للمعايير الدولية للمباني الخضراء والصديقة للبيئة، في عام 2009، وتم الانتهاء منه في عام 2015.

ويتألف المبنى من ثلاثة طوابق تحت الأرض، و22 طابقاً علوياً تضم وحدات سكنية مختلفة (استديو وغرفة وصالة وغرفتان وصالة).

وطوّر المبنى شركة «إم إي ديفيلوبمينتس» التي عملت على تطوير العديد من الأبراج الأخرى في مدينة دبي الرياضية.

يشار إلى أن إيجارات الشقق في «المساكن الحمراء»، تعد متوسطة مقارنة بالشقق الأخرى في المدينة.

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