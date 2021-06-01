عجمان تقرّ فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي 100%

المصدر: عجمان ■ وام

أقر المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، خلال جلسته الرابعة لعام 2021، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس، فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في بداية الجلسة، إنه في ظل التطورات المتسارعة من حولنا، سنبقى في حكومة عجمان مطلعين على المشهد العالمي المتغير، قادرين على التعاطي معه لإعادة توجيه استراتيجيات الإمارة وخططها نحو المسار الصحيح الذي يخدم متطلبات اليوم، ويلبي طموحات الغد.

واستعرضت الجلسة مستجدات تقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، الذي يوضح أهمية توفير بيئة استثمارية تنافسية عالمية، وفتح الأنشطة الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي.

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