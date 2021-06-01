3160 علامة تجارية أعادت تسجيل ملكيتها خلال 5 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

ارتفع عدد العلامات التجارية التي تمت إعادة تسجيل ملكيتها في الدولة، إلى 3160 علامة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، أمس، أن عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية وصل إلى 560 طلباً خلال مايو الماضي، مقابل 512 طلباً خلال أبريل الذي سبقه.

وأوضحت الإحصاءات أن شركات العلامات التجارية التي أعادت تثبيت ملكيتها تمارس أعمالها في أنشطة ومجالات متنوعة، أبرزها التجارة، والصناعة، والمرافق، والسيارات، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والإلكترونيات، والمجوهرات.

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