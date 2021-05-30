"اقتصادية دبي" تخالف 56 منشأة تجارية لعدم الالتزام بتدابير كورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بمخالفة 56 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية المعلنة والخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره، ومن أهمها استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة و المراكز التجارية.

وبلغت مخالفات المراكز التجارية 32 مخالفة لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم الالتزام بارتداء الكمامات، و20 مخالفة للمطاعم والمقاهي لتقديم الوجبات داخل المطعم بعد الساعات المسموح بها، و 4 مخالفات لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية في محلات الأسواق المفتوحة، حيث توزعت المحلات المخالفة على عدد من المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في مناطق: البرشاء وهور العنز ومرسى دبي وسيح شعيب.

وقد أسهمت التخفيضات الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في رفع نسبة زوار المراكز التجارية في دبي مما تسبب بدوره في عدم التزام بعض التجار بتطبيق تعليمات التباعد الجسدي وخاصة في ضبط أعداد المتسوقين داخل المتاجر، وتنظيم الاصطفاف أمام كاونترات الدفع.

وأشارت اقتصادية دبي أنها من خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات المعنية بمكافحة جائحة كوفيد-19 تركّز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، وذلك حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على عدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل الجمهور.

وشددت "اقتصادية دبي" على ضرورة التزام التجّار التزاماً تاماً بالتدابير الاحترازية، سواء للعاملين أو المتسوقين، كاستخدام الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبهم التعرض لغرامات مالية كبيرة أو التعرض للإغلاق، ويحفظ على الناس صحتهم ويعين المجتمع على تخطي المرحلة الراهنة بسلام.

ودعت الدائرة مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ فوراً عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق "مستهلك دبي" الذكي، أو بالاتصال على الرقم 600545555 أو التواصل عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news