رغم انكماش اقتصاد العالم 4% العام الماضي
محمد بن راشد: اقتصاد الإمارات خلق 248 ألف وظيفة بقطاعات التجزئة والمالية والتقنية
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «انكمش اقتصاد العالم 4%، وتراجعت التجارة الدولية 20%، وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020.. في نفس العام اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.. نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».
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