محمد بن راشد: اقتصاد الإمارات خلق 248 ألف وظيفة بقطاعات التجزئة والمالية والتقنية

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «انكمش اقتصاد العالم 4%، وتراجعت التجارة الدولية 20%، وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020.. في نفس العام اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.. نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».

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