رائدة أعمال إماراتية تؤسّس أول متجر إلكتروني للأغذية الصحية

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفادت رائدة الأعمال الإماراتية، خديجة علي العامري، بأنها أسست أول متجر إلكتروني في الدولة متخصص في الأغذية والمنتجات الصحية الخالية من السكر أو قليلة السكر والنشويات.

وقالت العامري لـ«الإمارات اليوم» إنها حوّلت التحدي الناجم عن جائحة «كورونا» إلى فرصة غيّرت مسار مشروعها تماماً، حيث دفعتها صعوبات الاستيراد بعد الجائحة إلى الاتجاه للإنتاج المحلي لمنتجاتها من الأغذية الصحية، كما تمكنت من إنتاج العلامة التجارية الخاصة بها التي تتعلق بالمنتجات الصحية، بعد أن كانت تستورد المنتجات من الخارج.

يشار إلى أن العامري، التي تعمل أستاذة في كلية الأعمال بجامعة زايد، حالياً، حاصلة على بكالوريوس في التربية (تخصص تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين) من كلية التقنية العليا للطالبات في أبوظبي، كما أنها حاصلة على ماجستير في إدارة الموارد البشرية العالمية من جامعة «السوربون» في باريس، فضلاً عن الدكتوراه في إدارة الأعمال والتجارة العالمية من جامعة «أوياما» في العاصمة اليابانية طوكيو.

حياة صحية

وتفصيلاً، قالت رائدة الأعمال الإماراتية، خديجة علي العامري، إنها أسست أول متجر إلكتروني متخصص في نظام «الكيتو» والأغذية الصحية الخالية من السكر أو قليلة السكر والنشويات عام 2019 تحت اسم «Ingfit uae» أي «أسلوب حياة صحية مستمرة في الإمارات»، وذلك بعد أن بدأت دراسة المشروع منذ عام 2017 بناءً على تجربة شخصية مرت بها، ووجدت أنها تجربة متكررة عند الكثير من الأهل والأصدقاء والأقارب.

وذكرت العامري أنها كانت تعاني آلاماً في المفاصل وخشونة في الركبة واختلال الهرمونات وزيادة في الوزن، على الرغم من صغر سنها، فضلاً عن معاناتها من مرض مناعي، وذلك نتيجة لكثرة تناول السكريات والنشويات عالية السعرات الحرارية.

تجربة

وأضافت العامري، أن عدداً من الأطباء أكدوا لها ضرورة الإسراع في أخذ الحقن مدى الحياة للعلاج وتخفيف الآلام التي كانت تعانيها، مشيرة إلى أنها فضلت التريث وذهبت إلى أحد الأطباء في اليابان الذي أوصاها بوقف تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر بدلاً من أخذ حقن أو أدوية تحتوي على مواد كيماوية.

وتابعت أنها لاحظت تأثيراً كبيراً لوقف تناول السكر، أدى إلى اختفاء الآلام التي كانت تعانيها تدريجياً، وتمتعها بصحة جيدة مع خسارة الكثير من الوزن الزائد، فضلاً عن تحسن الهضم والتمثيل الغذائي خلال أقل من عام، لافتة إلى أن هذه التجربة دفعتها إلى إقامة مشروعها، لاسيما أنها قرأت دراسات كثيرة تشير إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري في الدولة.

البدء الفعلي

وأوضحت العامري، أنها بدأت المشروع فعلياً عام 2019، بعد أن أقامت مشروعاً تجريبياً صغيراً في المنطقة الحرة بدبي، بالتعاون مع زملاء آخرين للتحقق من وجود طلب على المشروع، ثم رغبت في التوسع بعد ذلك، فلجأت إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع للحصول على قرض، مشيرة إلى أن الصندوق وافق على الطلب ودعم المشروع، ما مكّنها من إنشاء تطبيق إلكتروني متطور واستيراد المنتجات الغذائية الصحية من عدد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا.

تحدٍّ

وبينت العامري، أنها تعرضت لتحدٍّ كبير بسبب جائحة «كورونا»، حيث توقفت عمليات الاستيراد بسبب الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، إلا أنها تمكنت من تحويل التحدي إلى فرصة، حيث قررت بدء الإنتاج المحلي لمنتجاتها للمرة الأولى عبر التعاون مع مصانع محلية في الدولة.

ولفتت إلى أن الجائحة ساعدت على نجاح مشروعها بشكل أكبر، حيث وصل عدد العملاء إلى أكثر من 16 ألف عميل في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مبينة أن جائحة «كورونا» شجعت مواطنين ومقيمين على الالتزام بنظم غذائية صحية لتحسين مناعتهم والحفاظ على صحتهم.

التصنيع المحلي

وأضافت أن الجائحة أظهرت أهمية التصنيع المحلي لمختلف المنتجات تحسباً للتعرض لأي أزمات في التوريد مستقبلاً، لافتة إلى أنها تمكنت بعد ذلك من إنتاج العلامة التجارية الخاصة بها التي تتعلق بالمنتجات والأغذية الصحية، من أبرزها الخبز والمعكرونة والمقرمشات، بجانب أنواع من الحلويات والشوكولاتة، كما استمرت في استيراد بعض المنتجات من الخارج.

وأكدت العامري أن جميع منتجات مشروع «Ingfit uae» تتميز بأنها صحية وخالية من السكر وقليلة السكر والنشويات.

مجتمع صحي

وأكدت العامري، أنها تهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض يعتمد على الأغذية الصحية، بدلاً من الأدوية، إذ ترى أن هناك حاجة إلى بناء ثقافة صحية متكاملة وتنمية الوعي بضرورة الحفاظ على حياة صحية متكاملة، مشيرة إلى أن مشروعها يتضمن كذلك إعطاء دروس توعية من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية التغذية الصحية السليمة، ومخاطر الإفراط في تناول السكريات على الأطفال والكبار معاً.

وأفادت العامري، بأنها تطمح إلى إنشاء المصنع الخاص بها لإنتاج الأغذية الصحية، كما تطمح إلى أن يتحول المتجر الإلكتروني الخاص بها إلى متجر عالمي على غرار شركات «أمازون» و«نون» بدلاً من كونه متجراً محلياً وخليجياً.

يشار إلى أن مشروع «Ingfit uae» فاز بالمركز الثاني في جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2020 من مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

• منتجات «Ingfit uae» تتميز بأنها خالية من السكر أو قليلة السكر والنشويات.

ابتكار وإبداع

نصحت رائدة الأعمال الإماراتية، خديجة علي العامري، أصحاب المشروعات الناشئة بالابتكار والإبداع في اختيار وتطوير المشروعات، وتبنّي المشروعات غير المكررة، والاستفادة من أي أزمة وتحويلها إلى فرصة، لافتة إلى أن أي أزمة مهما كانت صعبة تحمل في طياتها جانباً مشرقاً يمكن أن يساعد المشروع في الاستمرار رغم التحديات، بل وتطويره واكتسابه المزيد من العملاء.

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