منصور بن زايد: دور «الإمارات للاستثمار» مهم في تبني استراتيجية حكيمة لإدارة الثروات السيادية

المصدر: أبوظبي ■ وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن أمس، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور الجهاز في تبني استراتيجية استثمارية حكيمة لإدارة الثروات السيادية لدولة الإمارات، بما يضمن تحقيق أرباح مالية مستدامة وطويلة الأمد، تنفيذاً لما تضمنته استراتيجية الحكومة الاتحادية من برامج ومشروعات تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للجهاز. واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث صادق المجلس على محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة الاستراتيجية.

وناقش المجلس، السياسات المقترحة بشأن الأصول الاستراتيجية، والهدف المنشود لحجم الأصول الكلية للجهاز خلال السنوات الـ10 المقبلة، ووجه بالقرارات المناسبة بخصوصها.

كما اطلع المجلس على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار حتى 31 مارس 2021، إضافة إلى موافقته على توصيات اللجنة التنفيذية.

وحضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد بن عبدالله القرقاوي، وأعضاء المجلس كل من عبيد بن حميد الطاير، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وعبدالله بن طوق، وحارب مسعود الدرمكي، وعيسى محمد السويدي، ومحمد هادي الحسيني. كما حضره الرئيس التنفيذي للجهاز، مبارك راشد المنصوري، وعدد من المديرين التنفيذيين.

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