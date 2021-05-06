119 مليار درهم تجارة «دافزا» الخارجية غير النفطية في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» أمس، عن وصول تجارتها الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 119 مليار درهم خلال العام الماضي، موضحة أن مساهمتها في إجمالي تجارة إمارة دبي غير النفطية بلغت نحو 10%، وبما يقارب ربع تجارة المناطق الحرة في الإمارة (25%)، ما يؤكد تجاوز المنطقة الحرة تحديات الجائحة وتبعاتها.

نمو استثنائي

وذكرت «دافزا» في بيان، أن تجارتها شهدت نمواً استثنائياً خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي بـ36.4% و23% على الترتيب، لتحقق فائضاً تجارياً بلغ 15.8 مليار درهم يتوزع على 8.5 مليارات درهم في النصف الأول و7.4 مليارات درهم في النصف الثاني.

كما شهد النصف الثاني من العام 2020 نمواً في إجمالي التجارة بنسبة 7.1% عن النصف الأول من العام، وذلك نتيجة لنمو واردات جميع أنواع البضائع بنسبة 10.7%، والصادرات بنسبة 7%، وإعادة التصدير بنسبة 4.5%.

قطاعات رئيسة

وعلى صعيد القطاعات الرئيسة لتجارة «دافزا»، كانت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية المحرك الرئيس في تجارة العام الماضي، مشكلة 76.7% للصادرات وإعادة التصدير بقيمة 51.7 مليار درهم، و74.8% للواردات بقيمة 38.6 مليار درهم، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات في المرتبة الثانية، بواقع 16.2% للصادرات وإعادة التصدير وبقيمة 10.9 مليارات درهم، وبنسبة 17.7% للواردات بقيمة 9.1 مليارات درهم، لتشكل هاتان المجموعتان نحو 93% من إجمالي تجارة «دافزا».

الشركاء التجاريون

أما على مستوى الشركاء التجاريين لـ«دافزا» فشكلت القارة الآسيوية نسبة 42.6% من إجمالي تجارة «دافزا»، تلتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 37.9% تمثل دول مجلس التعاون الخليجي منها نسبة 17.8%، والقارة الأوروبية بنسبة 13.6%.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى خلال العام الماضي بنسبة 27% وبقيمة 32.3 مليار درهم، تلتها العراق بنسبة 10% وبقيمة 11.8 مليار درهم، والهند بنسبة 7% وبقيمة 8.6 مليارات درهم.

بيئة استثنائية

وقال مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن «حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة دبي، تكاملت مع المبادرات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال، ومع منظومة الخدمات اللوجستية الحيوية والمرنة والتسهيلات الجمركية، لتوفير بيئة استثنائية تضمن انسيابية وسلاسة حركة التجارة العالمية عبر إمارة دبي ودفع عجلة التعافي من الجائحة».

دور محوري

وأضاف أن النتائج المالية لـ«دافزا» تعكس أهمية دور إمارة دبي المحوري في استدامة الحركة الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم عبر ضمان عدم توقف حركة التجارة وسلسلة التوريد العالمية في ظل أي متغيرات أو تحديات، وهو الدور الذي تسهم المنطقة الحرة بمطار دبي بتحقيقه من خلال استدامة مشاركتها في تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية.

تحفيز

أطلقت المنطقة الحرة في مطار دبي سلسلة من حزم التحفيز الاقتصادي لدعم الشركات العالمية والصغيرة والمتوسطة خلال مرحلة الجائحة وتحدياتها الاقتصادية غير المسبوقة التي أثرت على معظم قطاعات الأعمال، والتي برهنت على فاعليتها وأهميتها في ضمان منح المرونة اللازمة لهذه الشركات لاحتواء تأثير الجائحة، استكمالاً لنهج إمارة دبي ومستهدفاتها في هذا الإطار.

- «دافزا» حققت فائضاً تجارياً بلغ 15.8 مليار درهم.

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